MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الإثنين، ورشة حول أنظمة وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية.

وجاءت الورشة ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الذي ينفذه البرنامج الإنمائي بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك المركزي لتعزيز دور الصندوق في تقليل المخاطر على القطاع الزراعي واستثماراته وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير الزراعة.

وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وتنسيق حلقات الانتاج وإجراءات التنظيم للقطاع تتطلع إلى مسار تأميني يساعد في تقليل المخاطر على المزارع، ويدعم استدامة الانتاج لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمات الممتدة والتغيرات المناخية التي تعصف بالعالم.

من جانبه قال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي، ممثل البرنامج الإنمائي الدكتور نضال العوران، إن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر من الأدوات الفعالة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تبني أفضل للتكنولوجيا في تطبيق الأدوات المستخدمة لمعالجة المشاكل والمخاطر الناتجة عن التغير المناخي والحد من تفاقم أزمة الامن الغذائي.

وأكد العوران أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر بالعمل مع شركائه في القطاع من أجل تعزيز منعته وضمان استدامته.

--(بترا)

رح/ ن ح/ ع ط

18/12/2023 18:57:36