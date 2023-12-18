ورشة حول أنظمة وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، اليوم الإثنين، ورشة حول أنظمة وتعليمات صندوق المخاطر الزراعية.
وجاءت الورشة ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر الذي ينفذه البرنامج الإنمائي بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك المركزي لتعزيز دور الصندوق في تقليل المخاطر على القطاع الزراعي واستثماراته وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية تطوير الزراعة.
وأكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وتنسيق حلقات الانتاج وإجراءات التنظيم للقطاع تتطلع إلى مسار تأميني يساعد في تقليل المخاطر على المزارع، ويدعم استدامة الانتاج لتحقيق الأمن الغذائي، في ظل الأزمات الممتدة والتغيرات المناخية التي تعصف بالعالم.
من جانبه قال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي، ممثل البرنامج الإنمائي الدكتور نضال العوران، إن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر من الأدوات الفعالة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تبني أفضل للتكنولوجيا في تطبيق الأدوات المستخدمة لمعالجة المشاكل والمخاطر الناتجة عن التغير المناخي والحد من تفاقم أزمة الامن الغذائي.
وأكد العوران أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر بالعمل مع شركائه في القطاع من أجل تعزيز منعته وضمان استدامته.
--(بترا)
رح/ ن ح/ ع ط
18/12/2023 18:57:36
MENAFN18122023000117011021ID1107620072
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