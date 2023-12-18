الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من مشروع الأوصاف الوظيفية والتوجهات الاستراتيجية بمنظومة الموارد البشرية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا) هبة العسعس- نظّم ديوان الخدمة المدنية، اليوم الاثنين، لقاءً موسعاً للأمناء والمدراء العامين ومسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، لإعلان بدء المرحلة الثانية من مشروع الأوصاف الوظيفية للخدمة المدنية المبنية على الكفايات، والتوجهات الاستراتيجية في منظومة الموارد البشرية.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، خلال رعايته اللقاء، إن الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية جاءت لتعكس رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في إيجاد قطاع عام ممكّن وفعّال، لمواجهة التحديات وتلبية طموحات المستقبل، مشيراً إلى أن محور ذلك كله هو خدمة المواطن بكفاءة وإنتاجية، وتوفير الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر.

واستعرض الشريدة محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، وتتضمن محور الخدمات، ومحور المؤسسات إلى جانب المحور التشريعي الذي سيواكب التطوير على القطاع العام.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتطوير الإجراءات والخدمات الحكومية وإعادة هندستها ورقمنة جميع خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، لافتاً إلى حصر الخدمات الحكومية بـ 2500 خدمة حكومية، جرى رقمنة 41 بالمئة منها وتوفيرها مكانياً وإلكترونياً.

وأعرب الشريدة عن شكره لديوان الخدمة المدنية، ممثلاً برئيسه وكوادره على ما قدموه طوال السنوات الماضية في خدمة القطاع العام، لافتاً إلى أن الديوان سينتهي عمله بشكله الحالي في نهاية هذا العام، لتحل محلّه هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستُدْخل تحولاً جذريّاً في منظومة الموارد البشرية.

وعن الهيئة، قال الشريدة إن مهامها ستكون رقابية تنظيمية تخطيطية، ولن تدخل في عمليات التنفيذ، مبيناً أن الهيئة سيكون لها رئيس وأربعة مدراء تنفيذيين، برتبة أمناء عامين ليقوموا بالمهام المناطة بعملها، منها تطوير السياسات والمعايير لعمل الوزارات والدوائر الحكومية، والرقابة والامتثال، والعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات.

وقال الشريدة "من المحاور الرئيسة لعمل الهيئة هو إسناد المرحلة الانتقالية وتقديم الدعم الفني والإرشادي لمساعدة الوزارات في ترجمة التشريعات الجديدة، وتقديم الدعم الفني لأي وزارة أو دائرة".

وتطرّق الشريدة لآلية تحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة وتحديد راتبها، بحيث تحدد الرواتب بناء على الوظيفة، لا الأشخاص الشاغلين لها، ويجري اخيتار من سيشغل الوظيفة بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة، مضيفاً أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء.

وأكّد أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين والموظفات المالية ممن تعيّنوا قبل تاريخ 31 كانون الأول من هذا العام، وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية هو المظلّة لكل من يتعيّن بعد ذلك التاريخ، مبينا أنّه يترَك الخيار للموظف إذا رغب بالخضوع للنظام الجديد، لكن بشروط أهمها توفر الشاغر أولاً، وملاءمة كفاءاته للشاغر ثانياً وغيرها.

واختتم الشريدة حواره مع الأمناء والمدراء العامين ومسؤولي وحدات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي، بالحديث عن التوجه لدمج الوحدات التنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في مديرية واحدة نظراً لترابطهما وتكاملهما، مشيداً بدورهم في هذا الجهد ومعولاً على تعاونهم في تصنيف الوظائف وتحديث أوصافها.

من جهته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن هذا اللقاء خطوة تمهيدية قبل الشروع الميداني بتنفيذ مشروع تحديث الأوصاف الوظيفية لجميع وظائف الخدمة المدنية، بشكل يؤسس لانطلاقة جديدة للخدمة المدنية خلال عشر سنوات مقبلة، ويوفر الأسس اللازمة لعدد كبير من المشاريع والمبادرات في خارطة تحديث القطاع العام، والخطة الاستراتيجية للموارد البشرية، وفي مقدمتها مشروع الانتقال إلى التصنيف والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية.

وأضاف، أن من أبرز أهداف الاستراتيجية لخارطة تحديث القطاع العام في محور إدارة الموارد البشرية، أن يكون موظفو الخدمة المدنية قادرين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، وأن يمتلكوا الكفايات المستقبلية المتخصصة والرقمية، وذات المهارات الاستراتيجية والابتكارية لمواكبة التغيير المنشود في أساليب الإدارة الحكومية للارتقاء بالأداء الحكومي.

وبين الناصر، أن من أهداف المشروع أيضا تطوير وتحديث جميع بطاقات الأوصاف الوظيفية لتعكس الأدوار والمسؤوليات المناطة بوظائف الخدمة المدنية، بحيث تكون مبنية بشكل أساسي على الكفايات بأنواعها ومستوياتها، مع إضافة مستوى رابع يمثل أعلى درجة مهنية تخصصية، ضمن مسميات وظائف المجموعات النوعية المختلفة من جهة، وتطوير شروط إشغال هذه الوظائف لتواكب روح العصر الذي يمتاز بسرعة التغييرات والتحولات التكنولوجية والرقمنة من جهة أخرى.

وأشار الناصر إلى أنه سيتم تنظيم ورشات ميدانية في الأجهزة الحكومية على أساس القطاعات، لغايات تمكين المختصين فيها للعمل ضمن المرحلة التنفيذية لمشروع الأوصاف الوظيفية في الخدمة المدنية.

وقدم الخبير رامي العابد من الشركة المنفذة لمشروع "تحديث بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية في الخدمة المدنية" الإطار العام للمشروع وخطته التنفيذية، وحركاته، ومراحل تنفيذه، وتوزيع الأجهزة الحكومية حسب الخطة التنفيذية، موزعين حسب القطاعات المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية.

--(بترا)

ه ع/ن ح/رق

18/12/2023 18:32:21