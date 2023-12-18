المدن الصناعية تؤكد أهمية دور وحدات الأمن والحماية بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أكدت شركة المدن الصناعية، أهمية دور وحدات أمن وحماية الاستثمار في توفير المظلة الأمنية للاستثمارات والمستثمرين.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن وحدات أمن وحماية الاستثمار تنتشر في المدن الصناعية من خلال دوريات ثابتة على مداخلها وأخرى متحركة تنفذ جولات منتظمة مقدمة خدماتها بأعلى درجات الحرفية الأمنية، لخدمة الاستثمارات الصناعية وحل المعيقات التي تواجهها.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، إنه نظرا لحجم توسع المدن الصناعية وزيادة الاستثمارات فيها فإن الشركة وسعت شراكتها مع مديرية الأمن العام لبسط الأمن الاستثماري وحل الاشكاليات الأمنية التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين في الميدان.

وأشار إلى أن الشركة وقعت عدة اتفاقيات مع مديرية الأمن العام، كان آخرها نشر فصيل في مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين، يتبع لوحدة أمن وحماية الاستثمار لمأسسة عمل الوحدة وجعلها على تماس مباشر مع المستثمرين في الميدان.

وبين أن المدن الصناعية ومنذ انطلاقتها أخذت على عاتقها توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار، بالتشارك مع الجهات الرسمية والأهلية وفي مقدمتها مديرية الأمن العام، التي تميزت على مر الأعوام في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون وفتح قنوات الاتصال المباشر مع المستثمرين والاستماع لجميع احتياجاتهم ومتطلباتهم الأمنية والعمل الفوري على معالجتها.

من جانبهم، اشاد عدد من مستثمري المدن الصناعية بحرفية وحدات أمن وحماية الاستثمار، وجاهزيتها العالية في التعامل الميداني مع مختلف القضايا التي قد تواجههم، مؤكدين أن البيئة الاستثمارية الآمنة تتطلب تعاونا من الجميع وتضافر مختلف الجهود لتحقيقها وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأضافوا أن هذه الإجراءات تترجم من خلالها مديرية الأمن العام على أرض الواقع الرؤى الملكية الرامية لتحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات، ونشر ثقافة الأمن الاقتصادي، بالتشاركية مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة.

--(بترا)





م م/ن ح/رق

18/12/2023 18:22:04