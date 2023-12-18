التربية النيابية تؤكد ضرورة إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النبابية، بلال المومني، أهمية معالجة الفاقد التعليمي الذي حصل أثناء تعطيل المدارس وإيقاف التعليم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشدد بحضور عمداء كليات العلوم التربوية لعدد من الجامعات، ومعلمين متقاعدين، على ضرورة الاستفادة من خبرات متخصصين واستراتيجيين لبناء نموذج للارتقاء بنوعية التعليم.

وقال المومني إن أساس العملية التربوية، هو المعلم، الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمعلمين، ليقدموا أفضل ما لديهم في رسالتهم التي يحملونها، مشيرا إلى ضرورة إشراك الخبراء التربويين والأكاديميين في وضع ورسم سياسة المناهج المدرسية للاستفادة من خبراتهم الفنية التراكمية.

كما أكد المومني أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات ونهضتها وتطورها، الأمر الذي ينعكس على أداء العمل بكفاءة أعلى.

من جهتهم، دعا النواب، أسماء الرواحنة، وامغير الدعجة، وعطا ابداح، وعلي الطراونة، إلى الارتقاء بدور المعلم لينعكس ذلك ايجابا على العملية التربوية والتعليمية.

بدورهم، عرض عمداء كليات العلوم التربوية في جامعات، اليرموك، وآل البيت، والعلوم والتكنولوجيا، لأبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية، وضرورة تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق وتحسين الوضع الدراسي للطلبة ونتائج تقييمهم.

--(بترا)

م خ/رق

18/12/2023 18:12:42