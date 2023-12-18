التربية النيابية تؤكد ضرورة إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النبابية، بلال المومني، أهمية معالجة الفاقد التعليمي الذي حصل أثناء تعطيل المدارس وإيقاف التعليم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وشدد بحضور عمداء كليات العلوم التربوية لعدد من الجامعات، ومعلمين متقاعدين، على ضرورة الاستفادة من خبرات متخصصين واستراتيجيين لبناء نموذج للارتقاء بنوعية التعليم.
وقال المومني إن أساس العملية التربوية، هو المعلم، الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للمعلمين، ليقدموا أفضل ما لديهم في رسالتهم التي يحملونها، مشيرا إلى ضرورة إشراك الخبراء التربويين والأكاديميين في وضع ورسم سياسة المناهج المدرسية للاستفادة من خبراتهم الفنية التراكمية.
كما أكد المومني أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات ونهضتها وتطورها، الأمر الذي ينعكس على أداء العمل بكفاءة أعلى.
من جهتهم، دعا النواب، أسماء الرواحنة، وامغير الدعجة، وعطا ابداح، وعلي الطراونة، إلى الارتقاء بدور المعلم لينعكس ذلك ايجابا على العملية التربوية والتعليمية.
بدورهم، عرض عمداء كليات العلوم التربوية في جامعات، اليرموك، وآل البيت، والعلوم والتكنولوجيا، لأبرز التحديات التي تواجه العملية التربوية، وضرورة تعديل المناهج الدراسية بما يتوافق وتحسين الوضع الدراسي للطلبة ونتائج تقييمهم.
--(بترا)
م خ/رق
18/12/2023 18:12:42
MENAFN18122023000117011021ID1107620068
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