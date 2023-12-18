عطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18كانون الأول (بترا )- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الاثنين المقبل، الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2023، وكذلك يوم الاثنين الموافق للأول من كانون الثَّاني لعام 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة.

وتضمن البلاغ أن يكون يوم الثُّلاثاء، الموافق للسَّادس والعشرين من كانون الأول 2023 عطلة رسميَّة للموظَّفين والطَّلبة المسيحيين.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر والمؤسَّسات الرسميَّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

--(بترا)

ع ق/ف م/رق

18/12/2023 17:54:52