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الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

12/18/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، فضلا عن آخر المستجدات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والسفير الباكستاني لدى الأردن محمد اجمل إقبال.
--(بترا)
رق
18/12/2023 17:53:21

MENAFN18122023000117011021ID1107620066

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