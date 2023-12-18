الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية
التاريخ
12/18/2023 2:31:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، فضلا عن آخر المستجدات في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، والسفير الباكستاني لدى الأردن محمد اجمل إقبال.
--(بترا)
رق
18/12/2023 17:53:21
MENAFN18122023000117011021ID1107620066
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