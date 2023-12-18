بحث آليات التنسيق بين الغذاء والدواء والجهات المعنية في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 18 كانون الأول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سعي المؤسسة المتواصل لتطوير منظومة التفتيش، وتنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية على أتم وجه، لتعزيز الأمن الغذائي في الطفيلة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، في قاعة دار محافظة الطفيلة، رؤساء الجهات الرسمية في المحافظة والمجلس الأمني، لبحث آليات العمل والتنسيق المشترك ومتابعة سير تنفيذ الخطط الرقابية، بما يضمن جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.
وثمن مهيدات الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية والرسمية في المحافظة، والتعاون المستمر مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة بأعلى معايير التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد.
من جهته، أشاد مساعد محافظ الطفيلة لشؤون التنمية الدكتور فهد العمرو، بدور المؤسسة من خلال مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات، للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء، مؤكداً ضرورة استمرار متابعة الأسواق والمحال التجارية من خلال برامج توعوية وجولات رقابية.
--(بترا)
س ك/ف م/رق
18/12/2023 17:41:18
MENAFN18122023000117011021ID1107620065
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