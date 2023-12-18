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بحث آليات التنسيق بين الغذاء والدواء والجهات المعنية في الطفيلة

12/18/2023 2:31:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 18 كانون الأول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سعي المؤسسة المتواصل لتطوير منظومة التفتيش، وتنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية على أتم وجه، لتعزيز الأمن الغذائي في الطفيلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، في قاعة دار محافظة الطفيلة، رؤساء الجهات الرسمية في المحافظة والمجلس الأمني، لبحث آليات العمل والتنسيق المشترك ومتابعة سير تنفيذ الخطط الرقابية، بما يضمن جودة وسلامة الغذاء في المحافظة.

وثمن مهيدات الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية والرسمية في المحافظة، والتعاون المستمر مع المؤسسة لتحقيق الأهداف المشتركة بأعلى معايير التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد.

من جهته، أشاد مساعد محافظ الطفيلة لشؤون التنمية الدكتور فهد العمرو، بدور المؤسسة من خلال مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات، للحفاظ على جودة وسلامة الغذاء، مؤكداً ضرورة استمرار متابعة الأسواق والمحال التجارية من خلال برامج توعوية وجولات رقابية.

--(بترا)


س ك/ف م/رق

18/12/2023 17:41:18

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