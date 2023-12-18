وزارة الزراعة تؤكد أنها جزء من الموقف الأردني الداعم للفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أكدت وزارة الزراعة، أنها عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة للخارج.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بقيادة جلالة الملك، وضد الحملة الهمجية الظالمة واللانسانية التي يتعرض لها، وأنها ستستمر بهذا الموقف الرسمي والشعبي.
ودعا البيان الجميع إلى ضرورة إدراك ووعي دور الوزارة الحقيقي، وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج ويتداولها البعض، بهدف الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وذكر البيان، أن الوزارة تابعت وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبناها، معبرة عن تقديرها واحترامها لهذا المسار السلمي في التعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة التي تعبر عن وجع كل أردني.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، لا تصدر أي رخص تصدير للخارج، ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة، وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.
وأكد البيان، أن هناك سوء فهم واضحا لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير، وفيما يتعلق بالصادرات إلى أوروبا حيث تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا، وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية، وهناك عدد متواضع من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة.
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
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18/12/2023 17:35:00
MENAFN18122023000117011021ID1107620064
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