وزارة الزراعة تؤكد أنها جزء من الموقف الأردني الداعم للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أكدت وزارة الزراعة، أنها عملت منذ فترة على تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف دعم صمود المزارعين الفلسطينيين وتسويق المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة للخارج.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بقيادة جلالة الملك، وضد الحملة الهمجية الظالمة واللانسانية التي يتعرض لها، وأنها ستستمر بهذا الموقف الرسمي والشعبي.

ودعا البيان الجميع إلى ضرورة إدراك ووعي دور الوزارة الحقيقي، وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج ويتداولها البعض، بهدف الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وذكر البيان، أن الوزارة تابعت وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار مبناها، معبرة عن تقديرها واحترامها لهذا المسار السلمي في التعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة التي تعبر عن وجع كل أردني.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، لا تصدر أي رخص تصدير للخارج، ودورها يقتصر على فتح أسواق جديدة، وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.

وأكد البيان، أن هناك سوء فهم واضحا لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير، وفيما يتعلق بالصادرات إلى أوروبا حيث تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا، وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية، وهناك عدد متواضع من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة.

--(بترا)

رح/ ف م/ف ق

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18/12/2023 17:35:00