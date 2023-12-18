جيش الاحتلال: إصابة 48 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 48 جنديا بجروح في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقا لبيان جيش الاحتلال، أصيب 704 جنود منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، بينهم 160 حالاتهم خطرة. --(بترا) رصد /ف ق/ن ح/رق 18/12/2023 17:33:10

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