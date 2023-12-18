مصفاة البترول تدشن 4 وحدات لغسيل اسطوانات الغاز بطاقة 2800 اسطوانة في الساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تدشين وحدة جديدة لغسيل وتنظيف وتعقيم اسطوانات الغاز في محطة تعبئة الغاز بالزرقاء، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما تم تدشينها سابقًا في محطة تعبئة الغاز بعمان، إضافة إلى تركيب وحدة أخرى لغسيل الأسطوانات في محطة غاز صلاح الدين/إربد.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال جولة صحفية نظمتها الشركة اليوم الاثنين في موقعها بالزرقاء، حيث جاءت وحدة الغسيل في إطار جهود الشركة المتواصلة لتحسين كفاءة العمليات وضمان سلامة المنتجات.

وتتميز هذه الوحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 إسطوانة في الساعة، مما يعكس قدرة الشركة على مواكبة الطلب المتزايد والحفاظ على معايير الجودة العالية في ذات الوقت، وبالتالي، تصل الطاقة الإجمالية لعملية غسيل الأسطوانات بمحطات تعبئة الغاز الثلاث في (عمان ، إربد ، الموقع/الزرقاء) إلى 2800 إسطوانة في الساعة، حيث يتوفر حالياً 4 ماكنات لغسيل الأسطوانات بمحطات الغاز الثلاث منها (ماكنتين) في محطة غاز عمان وأخرى في محطة غاز إربد وواحدة في محطة غاز الموقع/الزرقاء.

وأكد الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة، أن إدخال الوحدة الجديدة إلى الخدمة يأتي ضمن سلسلة من التحديثات والتطويرات التي تقوم بها الشركة لضمان تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، مبينا دورها الريادي في قطاع الطاقة بالمملكة.

وأشار إلى أن تدشين الوحدة الجديدة جاء بعد نجاح الوحدة العاملة في محطة غاز عمان، مشددا على أن الشركة ملتزمة بالتحديث والتطوير ضمن استراتيجيتها، وأن أسطوانات الغاز تُعد نشاطًا رئيسيًا من أنشطة الشركة وسلعة أساسية للمواطنين.

وأضاف أن الشركة تولي اهتماما كبيرا لضمان الموثوقية العالية والسلامة من خلال التأكد من جودة الأسطوانات وسلامة الصمامات وعدم وجود عيوب في الاسطوانة.

واطلع الصحفيون خلال الجولة على مراحل تعبئة اسطوانات الغاز منذ دخولها المصفاة وحتى مرحلة تحليها على ظهر السيارة، بالاضافة الى عملية غسيل الاسطوانات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الغسيل.

كما اطلعوا على الخطوات التي تقوم بها الشركة لإعادة تأهيل أسطوانات الغاز المسال التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في ورشة إصلاح وتأهيل اسطوانات الغاز والمتمثلة في فحص الاسطوانة بالضغط وتنظيفها من الداخل بواسطة البخار وإصلاح طوق قاعدة الاسطوانة وطوق واقي صمام الأسطوانة وتركيب صمام جديد لها وتنظيف سطح الأسطوانات الخارجي بواسطة القذف بالكرات المعدنية ودهان الاسطوانات من الخارج وتوزين الاسطوانة وطباعة الوزن الفارغ على جسم الاسطوانة.

إلى ذلك، أعلن البشايرة عن تعبئة نحو 32 مليون اسطوانة غاز منذ بداية العم الحالي ولغاية تاريخه، مشيرا إلى أن معدل استهلاك كميات الغاز سجل 1200 طن يوميا.

وبين البشايرة أن الشركة زادت مخزونها من الغاز المسال الى السعة التخزينية القصوى في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة بمستودعاتها في العقبة براً بواسطة صهاريج ناقلين محلين، وإحالة عطاء لاستيراد كمية 350 ألف طن من مادة الغاز المسال مع إمكانية زيادة الكمية بواقع 25 بالمئة، ويجري نقل هذه الكميات من العقبة إلى محطات الغاز الثلاث، وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة حتى نهاية شهر نيسان 2024، وهي كمية تكفي لتعبئة 28 مليون اسطوانة.

وتأتي هذه العطاءات في إطار خطة الشركة لتوفير مخزونات وافرة من مادة الغاز المسال التي يزداد الطلب عليها خاصة خلال الشتاء والمنخفضات الجوية.

وفي هذا السياق، قامت الشركة من خلال الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية) بالتعاقد على استئجار سعات تخزين إضافية لمادة الغاز المسال بواقع 6 آلاف طن تم تعبئتها بالكامل.

كما تم توريد نحو 250 ألف أسطوانة فارغة كانت الشركة قد تعاقدت على شرائها لتغطية احتياجات المستهلكين وأصحاب مستودعات ووكالات الغاز المنتشرة في انحاء المملكة، وكذلك استبدال الاسطوانات التي تدعو الحاجة الى شطبها واخراجها من التداول.

وأشار البشايرة الى أن الطاقة الإنتاجية لتعبئة إسطوانات الغاز في المحطات الثلاث في كل من عمان وإربد والزرقاء تصل إلى حوالي 250 ألف أسطوانة يومياً.

وبالنسبة لعدد اسطوانات جوبترول الجديدة التي تم بيعها خلال العام 2023، فقد بلغت 100 ألف أسطوانة غاز، وبلغت أعداد الصمامات التي تم استبدالها نحو 460 ألف صمام خلال عام 2023، مشيرا الى أن عدد الاسطوانات التي تم إصلاحها وإعادة تأهيلها ودهانها في ورشة الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 بلغ 160 ألف اسطوانة، وبذلك يصبح مجموع اسطوانات الغاز التي تم إخراجها من الخدمة خلال السنوات الماضية أكثر من مليون ونصف اسطوانة.

وبين أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث المملوكة في كل من عمان والزقاء وإربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم لتعبئة الاسطوانات بمادة الغاز المسال وبقدرة تتجاوز ربع مليون اسطوانة يومياً.

--(بترا)

م ف/رق

18/12/2023 17:30:48