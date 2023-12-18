مصفاة البترول تدشن 4 وحدات لغسيل اسطوانات الغاز بطاقة 2800 اسطوانة في الساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، عن تدشين وحدة جديدة لغسيل وتنظيف وتعقيم اسطوانات الغاز في محطة تعبئة الغاز بالزرقاء، تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما تم تدشينها سابقًا في محطة تعبئة الغاز بعمان، إضافة إلى تركيب وحدة أخرى لغسيل الأسطوانات في محطة غاز صلاح الدين/إربد.
وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال جولة صحفية نظمتها الشركة اليوم الاثنين في موقعها بالزرقاء، حيث جاءت وحدة الغسيل في إطار جهود الشركة المتواصلة لتحسين كفاءة العمليات وضمان سلامة المنتجات.
وتتميز هذه الوحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 إسطوانة في الساعة، مما يعكس قدرة الشركة على مواكبة الطلب المتزايد والحفاظ على معايير الجودة العالية في ذات الوقت، وبالتالي، تصل الطاقة الإجمالية لعملية غسيل الأسطوانات بمحطات تعبئة الغاز الثلاث في (عمان ، إربد ، الموقع/الزرقاء) إلى 2800 إسطوانة في الساعة، حيث يتوفر حالياً 4 ماكنات لغسيل الأسطوانات بمحطات الغاز الثلاث منها (ماكنتين) في محطة غاز عمان وأخرى في محطة غاز إربد وواحدة في محطة غاز الموقع/الزرقاء.
وأكد الناطق الإعلامي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حيدر البشايرة، أن إدخال الوحدة الجديدة إلى الخدمة يأتي ضمن سلسلة من التحديثات والتطويرات التي تقوم بها الشركة لضمان تقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، مبينا دورها الريادي في قطاع الطاقة بالمملكة.
وأشار إلى أن تدشين الوحدة الجديدة جاء بعد نجاح الوحدة العاملة في محطة غاز عمان، مشددا على أن الشركة ملتزمة بالتحديث والتطوير ضمن استراتيجيتها، وأن أسطوانات الغاز تُعد نشاطًا رئيسيًا من أنشطة الشركة وسلعة أساسية للمواطنين.
وأضاف أن الشركة تولي اهتماما كبيرا لضمان الموثوقية العالية والسلامة من خلال التأكد من جودة الأسطوانات وسلامة الصمامات وعدم وجود عيوب في الاسطوانة.
واطلع الصحفيون خلال الجولة على مراحل تعبئة اسطوانات الغاز منذ دخولها المصفاة وحتى مرحلة تحليها على ظهر السيارة، بالاضافة الى عملية غسيل الاسطوانات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الغسيل.
كما اطلعوا على الخطوات التي تقوم بها الشركة لإعادة تأهيل أسطوانات الغاز المسال التي تحتاج إلى إعادة تأهيل في ورشة إصلاح وتأهيل اسطوانات الغاز والمتمثلة في فحص الاسطوانة بالضغط وتنظيفها من الداخل بواسطة البخار وإصلاح طوق قاعدة الاسطوانة وطوق واقي صمام الأسطوانة وتركيب صمام جديد لها وتنظيف سطح الأسطوانات الخارجي بواسطة القذف بالكرات المعدنية ودهان الاسطوانات من الخارج وتوزين الاسطوانة وطباعة الوزن الفارغ على جسم الاسطوانة.
إلى ذلك، أعلن البشايرة عن تعبئة نحو 32 مليون اسطوانة غاز منذ بداية العم الحالي ولغاية تاريخه، مشيرا إلى أن معدل استهلاك كميات الغاز سجل 1200 طن يوميا.
وبين البشايرة أن الشركة زادت مخزونها من الغاز المسال الى السعة التخزينية القصوى في محطات تعبئة الغاز الثلاث في عمان والزرقاء وإربد عن طريق نقل كميات من مادة الغاز المسال المخزنة بمستودعاتها في العقبة براً بواسطة صهاريج ناقلين محلين، وإحالة عطاء لاستيراد كمية 350 ألف طن من مادة الغاز المسال مع إمكانية زيادة الكمية بواقع 25 بالمئة، ويجري نقل هذه الكميات من العقبة إلى محطات الغاز الثلاث، وذلك لتغطية احتياجات المملكة من هذه المادة حتى نهاية شهر نيسان 2024، وهي كمية تكفي لتعبئة 28 مليون اسطوانة.
وتأتي هذه العطاءات في إطار خطة الشركة لتوفير مخزونات وافرة من مادة الغاز المسال التي يزداد الطلب عليها خاصة خلال الشتاء والمنخفضات الجوية.
وفي هذا السياق، قامت الشركة من خلال الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال (المملوكة بالكامل لشركة مصفاة البترول الأردنية) بالتعاقد على استئجار سعات تخزين إضافية لمادة الغاز المسال بواقع 6 آلاف طن تم تعبئتها بالكامل.
كما تم توريد نحو 250 ألف أسطوانة فارغة كانت الشركة قد تعاقدت على شرائها لتغطية احتياجات المستهلكين وأصحاب مستودعات ووكالات الغاز المنتشرة في انحاء المملكة، وكذلك استبدال الاسطوانات التي تدعو الحاجة الى شطبها واخراجها من التداول.
وأشار البشايرة الى أن الطاقة الإنتاجية لتعبئة إسطوانات الغاز في المحطات الثلاث في كل من عمان وإربد والزرقاء تصل إلى حوالي 250 ألف أسطوانة يومياً.
وبالنسبة لعدد اسطوانات جوبترول الجديدة التي تم بيعها خلال العام 2023، فقد بلغت 100 ألف أسطوانة غاز، وبلغت أعداد الصمامات التي تم استبدالها نحو 460 ألف صمام خلال عام 2023، مشيرا الى أن عدد الاسطوانات التي تم إصلاحها وإعادة تأهيلها ودهانها في ورشة الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 بلغ 160 ألف اسطوانة، وبذلك يصبح مجموع اسطوانات الغاز التي تم إخراجها من الخدمة خلال السنوات الماضية أكثر من مليون ونصف اسطوانة.
وبين أن محطات تعبئة الغاز المسال الثلاث المملوكة في كل من عمان والزقاء وإربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم لتعبئة الاسطوانات بمادة الغاز المسال وبقدرة تتجاوز ربع مليون اسطوانة يومياً.
--(بترا)
م ف/رق
18/12/2023 17:30:48
MENAFN18122023000117011021ID1107620062
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