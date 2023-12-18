مزارعون: شركة جباكو ساعدتنا على إيجاد أسواق خارجية لمنتجاتنا

MENAFN - Jordan News Agency)

دير علا 18 كانون الأول (بترا)- وجدي النعيمات- أكد مزارعون أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، ساعدتهم على إيجاد أسواق خارجية لمنتجاتهم، وأنها بوابة أمل لتسويق المنتجات دون مخاوف من عدم بيعها وزيادة خسائرهم.

جاء ذلك خلال جولة لوسائل الإعلام نظمتها شركة "جباكو"، اليوم الاثنين، على مرافق الشركة في لواء ديرعلا بمحافظة البلقاء، وعدد من المزارع المتعاقدة معها.

وقال المزارع معاذ البلاونة، إنه قبل تعاقده مع "جباكو" كان يبيع انتاجه في السوق المحلية، ونتيجة ظروف المنطقة وإغلاق المنافذ التسويقية زاد الإنتاج المعروض فتدنت الأسعار ما ألحق بالمزارعين خسائر كبيرة وتركمت عليهم الديون.

وأضاف أنه لم يكن باستطاعته الاستمرار في الانتاج، إلى أن عملت وزارة الزراعة على تأسيس هذه الشركة التسويقية التي انعكس عملها على استقرار اوضاع المتعاقدين معها، وسهلت لهم تسويق بضائعهم بأسعار ثابتة دون المغامرة بتذبذب الأسعار المحلية نتيجة زيادة المعروض.

بدوره، قال المزارع نعيم أبو دوش، إن القلق والخوف كانا يسيطران عليه مع اقتراب موعد قطاف المحصول، تحسبا من تدني الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف لذلك كان يفكر مزارعون بجني المحصول قبل نضجه للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لكن ذلك كان يلحق بهم خسائر لضعف الإقبال من المواطنين.

وأكد أن تعاقده مع شركة "جباكو" أراحه من هذه المخاوف، وزاد من ثقته بنفسه، فوجه جهوده على زيادة انتاجه بمواصفات ذات جودة عالية لتسويق بأسعار جيدة.

وهذا ما أكده أيضا، المزارع عماد أبو نقيرة، وقال إن تعاقده مع الشركة أزال عن عاتقه هم البحث عن أسواق لمحصوله، ومخاوف تدني الأسعار، لينصب تركيزه على جودة انتاجه.

بدوره،قال مدير العمليات في "جباكو" نضال الحياري، إن الشركة هي عمل مشترك بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية، وأسست مطلع عام 2022 بتعاقدها مع عدد بسيط من المزارعين وأسواق محدودة، ثم انطلقت عام 2023 بنسبة نمو تجاوزت 600 بالمئة، فارتفع عدد المزارعين المتعاقدين معها إلى 60 مزارعا.

وأوضح أن الشركة تهدف إلى ايجاد نوافذ تصديرية جديدة، واستعادة أسواق فقدتها المنتجات الأردنية والفلسطينية نتيجة ظروف مرت المنطقة بها وما تزال، وإغلاق ممرات برية كانت تستخدم للتصدير الى أوروبا.

وأشار الحياري الى أن الشركة تسعى أيضا لدعم المزارع الأردني وتأهيله لزراعات تصديرية تسوق خارجيا، وتخفيف البضائع الفائضة عن حاجة السوق المحلي، وعدم تحمل المزارعين غير المتعاقدين مع الشركة خسائر تكدس المنتجات وبالتالي تدني أسعارها.

وأضح أن هامش ربح الشركة "بسيط جدا" لتغطية مصاريفها الإدارية وضمان استمراريتها.

وبين أن "جباكو" تدعم المزارعين المتعاقدين بالبذور و 30 بالمئة من تكلفة زراعة البيت الزراعي الواحد، تسترد من أثمان بضاعتهم ما يعفيهم من البحث عن تمويل لغايات الانتاج، وأن هناك طلبات جديدة للمنتج الأردني في أسواق أوروبية جديدة".

فيما قالت مسؤولة ضبط الجودة في معامل " جباكو" المهندسة تقوى صوالحة، إن المعمل يستقبل المحصول من المزارعين المتعاقد معهم للتأكد من سلامته وخلوه من المتبقيات السمية بمختبرات متخصصة لهذه الغاية، ثم فرزه ضمن خطوط انتاج لمطابقته ضمن المواصفات المطلوبة للاسواق الاوروبية وتعبئتها بعبوات مناسبة تحافظ على سلامة المنتج وشحنه إلى البلد المطلوب .

من جهته، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الوزارة عملت من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة على عدة محاور أهمها تسويق المنتج الأردني، وتوجيه المزارعين وارشادهم، ودعمهم.

وأضاف في تصريح لوكالة (بترا) أنه كان من الضروري أن يكون للوزارة ذراع تسويقي فجاءت فكرة إنشاء هذه متخصصة بتسويق المنتج الزراعي بجودته المعروفة

وأشار الى وجود 23 سوقا مستهدف للزراعة المحلية، وزيادة بنسبة كبيرة بعدد المزارعين بواقع 3 آلاف بيت بلاستيكي تعاقدت معهم الشركة، مؤكدا التطلع الى مضاعفة هذا العدد مستقبلا بشكل ثابت.

وبين أن هذا التسويق يخفف بشكل كبير من فائض الانتاج بالسوق المحلي، ويمنح المزارعين شعورا بالآمان ويكون داعما مباشر لهم.

--(بترا)

ون/ن ح/ف ق

18/12/2023 17:29:50