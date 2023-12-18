الملك يتابع مستجدات تنفيذ الرؤية الاقتصادية بمجال الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم الاثنين، معنيين في قطاع الطاقة التقدم في مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي في القطاع، والملفات التي تم إنجازها.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية التحديث المستمر لخريطة الأردن الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها بفعالية من خلال وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين وتزويد الشركات بمعلومات حديثة.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة وضع جدول زمني لتحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى عقود استغلال في مجال التعدين، مبينا أهمية وجود خطة لتوظيف الغاز المتاح لفائدة القطاعات الاقتصادية.

وتحدث خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة حول أهم المبادرات التي أنجزت، وهي الاستراتيجية الوطنية للتعدين ومراجعة الهيكل التنظيمي وتطوير المنصة الإلكترونية، وتم تحديد أبرز معيقات العمل.

وقدم الوزير شرحا حول مناطق التعدين بالأردن، والتي شملتها مذكرات تفاهم وتعاون، كما جرى استعراض أبرز المشروعات الجديدة منها البازلت والسيلكا، وأهم النشاطات المرتبطة بمجال استكشاف النفط والغاز، وأنشطة وزارة الطاقة حول الهيدروجين الأخضر.

كما تحدث رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان عن مشروع اليورانيوم الأردني والتقدم في استكشاف وتعدين اليورانيوم.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

--(بترا)

ف ق/رق

18/12/2023 17:34:38