ورشة حول استخدام التقنيات النووية والبيولوجية في تحسين الإنتاجية الزراعية

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 18 كانون الأول (بترا)- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "استخدام التقنيات النووية والبيولوجية في تربية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية في ظل التغيرات المناخية".

وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن العالم يواجه تحديات أزمة غذائية حادة تتراوح بين 691 و 783 مليون شخص عانوا الجوع في عام 2022، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.

وأضاف أن الدول العربية تعاني عجزا في توفير احتياجاتها الغذائية، حيث وصلت إلى معدلات اكتفاء ذاتي منخفض في الحبوب، وفي مقدمتها القمح بنسبة نحو 46 بالمئة، و37 بالمئة للسكر، و54 بالمئة للدهون والزيوت، وعليه أصبح التحسين الوراثي للمحاصيل الزراعية باستخدم التقنيات العلمية الزراعية المختلفة مثل التقنيات الحيوية والنووية ضرورة ملحة للحصول على أصناف نباتية جديدة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، واستحداث أصناف طفرية ذات انتاجية مناسبة مقاومة للأمراض، وتتحمل الضغوط البيئية، أو أصناف قصيرة العمر لتقليل إحتياجاتها المائية والإستفادة من مياه الري.

وثمن الدكتور يحيى الشخاترة من الهيئة العربية للطاقة الذرية، دور المركز الريادي في نقل المعرفة والعلوم الزراعية محليا وإقليميا، مبينا أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية هي المسؤولة عن تطوير العمل العلمي العربي المشترك في المجال النووي السلمي تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأشارت رئيس قسم بحوث الحبوب والبقوليات الدكتوره نوال الحجاج، إلى أن الورشة استهدفت عددا من الباحثين من دول موريتانيا، وليبيا، ومصر، وتونس، وسوريا، والعراق والسعودية، واليمن ، وباحثين من المركز الوطني، للتعرّف على الطرق الحديثة المتبعة في مجال تربية وتحسين المحاصيل الزراعية، واستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية وجودة عالية.

--(بترا)

ون/ف م/رق

18/12/2023 17:18:53