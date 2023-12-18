ورشة حول استخدام التقنيات النووية والبيولوجية في تحسين الإنتاجية الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البلقاء 18 كانون الأول (بترا)- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "استخدام التقنيات النووية والبيولوجية في تربية وتحسين إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية في ظل التغيرات المناخية".
وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن العالم يواجه تحديات أزمة غذائية حادة تتراوح بين 691 و 783 مليون شخص عانوا الجوع في عام 2022، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
وأضاف أن الدول العربية تعاني عجزا في توفير احتياجاتها الغذائية، حيث وصلت إلى معدلات اكتفاء ذاتي منخفض في الحبوب، وفي مقدمتها القمح بنسبة نحو 46 بالمئة، و37 بالمئة للسكر، و54 بالمئة للدهون والزيوت، وعليه أصبح التحسين الوراثي للمحاصيل الزراعية باستخدم التقنيات العلمية الزراعية المختلفة مثل التقنيات الحيوية والنووية ضرورة ملحة للحصول على أصناف نباتية جديدة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، واستحداث أصناف طفرية ذات انتاجية مناسبة مقاومة للأمراض، وتتحمل الضغوط البيئية، أو أصناف قصيرة العمر لتقليل إحتياجاتها المائية والإستفادة من مياه الري.
وثمن الدكتور يحيى الشخاترة من الهيئة العربية للطاقة الذرية، دور المركز الريادي في نقل المعرفة والعلوم الزراعية محليا وإقليميا، مبينا أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية هي المسؤولة عن تطوير العمل العلمي العربي المشترك في المجال النووي السلمي تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وأشارت رئيس قسم بحوث الحبوب والبقوليات الدكتوره نوال الحجاج، إلى أن الورشة استهدفت عددا من الباحثين من دول موريتانيا، وليبيا، ومصر، وتونس، وسوريا، والعراق والسعودية، واليمن ، وباحثين من المركز الوطني، للتعرّف على الطرق الحديثة المتبعة في مجال تربية وتحسين المحاصيل الزراعية، واستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية وجودة عالية.
--(بترا)
ون/ف م/رق
18/12/2023 17:18:53
MENAFN18122023000117011021ID1107620059
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