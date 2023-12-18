وزير الأشغال يزيح الستار عن نصب تذكاري تخليدا لشهداء قلعة الكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)-أزاح وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الثلاثاء، الستار عن النصب التذكاري الذي أقامته الوزارة تخليدا لذكرى العقيد الشهيد سائد المعايطة ورفاقه من شهداء قلعة الكرك الذين إرتقوا خلال آداء الواجب قبل سبع سنوات وهم يتصدون لمجموعة ظلامية إرهابية حاولت العبث بأمن الوطن.
واقيم النصب التذكاري على الدوار الرئيس لمنطقة المنشية في محافظة الكرك مسقط رأس الشهيد المعايطة.
وقال الوزير خلال إزاحه الستارة، "إن تلك الكوكبة من الشهداء إستكملت مسيرة وطن أسس ونهض بالتضحية والبطولات".
وأضاف: اننا جميعا مدينون للذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أمن الوطن وسلامته، حيث تأتي إقامة هذا النصب تخليدا لذكراهم واعترافا ببطولاتهم".
من جهته، عبر العقيد المتقاعد محمود المعايطة والد الشهيد سائد عن مشاعره في ذكرى استشهاد ولده، الذي كان على رأس كوكبة من رجال الوطن وهم يتصدون للمجموعة الارهابية التي تحصنت في قلعة الكرك وحاولت النيل من أمن الوطن في مثل هذا اليوم.
وقال في كلمة ألقاها في احتفالية إزاحة الستارة" إننا نقف اليوم وفاء لمن بذلوا دمائهم رخيصة لأجل الوطن فأكرموه بأرواحهم وسطروا البطولات بالمهج والأنفس.
وثمن المعايطة جهود الوزارة في إقامة الصرح التذكاري وفاء لشهداء القلعة، وقال "باسم ذوي الشهداء نقدر ما بذلتموه من جهد لإنجاز هذا المعلم الذي ينطق بالوفاء لمن قضوا في سبيل الوطن وأمنه".
ويتشكل الصرح التذكاري الذي أقيم على نفقة الوزارة من مجسم لأسد يعتلي قاعدة إسمنتية تحتوي على جدارية لقلعة الكرك تعبيرا عن لقب "أسد القلعة" الذي أطلق على الشهيد سائد المعايطة.
- -(بترا)
م ح/ف ق
18/12/2023 17:16:55
MENAFN18122023000117011021ID1107620058
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