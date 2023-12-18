وزير الأشغال يزيح الستار عن نصب تذكاري تخليدا لشهداء قلعة الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)-أزاح وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الثلاثاء، الستار عن النصب التذكاري الذي أقامته الوزارة تخليدا لذكرى العقيد الشهيد سائد المعايطة ورفاقه من شهداء قلعة الكرك الذين إرتقوا خلال آداء الواجب قبل سبع سنوات وهم يتصدون لمجموعة ظلامية إرهابية حاولت العبث بأمن الوطن.

واقيم النصب التذكاري على الدوار الرئيس لمنطقة المنشية في محافظة الكرك مسقط رأس الشهيد المعايطة.

وقال الوزير خلال إزاحه الستارة، "إن تلك الكوكبة من الشهداء إستكملت مسيرة وطن أسس ونهض بالتضحية والبطولات".

وأضاف: اننا جميعا مدينون للذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أمن الوطن وسلامته، حيث تأتي إقامة هذا النصب تخليدا لذكراهم واعترافا ببطولاتهم".

من جهته، عبر العقيد المتقاعد محمود المعايطة والد الشهيد سائد عن مشاعره في ذكرى استشهاد ولده، الذي كان على رأس كوكبة من رجال الوطن وهم يتصدون للمجموعة الارهابية التي تحصنت في قلعة الكرك وحاولت النيل من أمن الوطن في مثل هذا اليوم.

وقال في كلمة ألقاها في احتفالية إزاحة الستارة" إننا نقف اليوم وفاء لمن بذلوا دمائهم رخيصة لأجل الوطن فأكرموه بأرواحهم وسطروا البطولات بالمهج والأنفس.

وثمن المعايطة جهود الوزارة في إقامة الصرح التذكاري وفاء لشهداء القلعة، وقال "باسم ذوي الشهداء نقدر ما بذلتموه من جهد لإنجاز هذا المعلم الذي ينطق بالوفاء لمن قضوا في سبيل الوطن وأمنه".

ويتشكل الصرح التذكاري الذي أقيم على نفقة الوزارة من مجسم لأسد يعتلي قاعدة إسمنتية تحتوي على جدارية لقلعة الكرك تعبيرا عن لقب "أسد القلعة" الذي أطلق على الشهيد سائد المعايطة.

- -(بترا)

م ح/ف ق

18/12/2023 17:16:55