الفايز: حرب قواتنا المسلحة ضد المهربين والمخربين ستزداد قوة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 كانون الأول (بترا)- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، دعم المجلس المُطلق لكافة جهود الدولة الأردنية وقواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية في تصديهم لقوى الشر والظلام، التي تحاول ومنذ فترة العبث بأمن الوطن واستقراره من خلال سعيها المتواصل لإغراقه بالمخدرات والأسلحة المهربة.

وأكد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الأردنيين يقفون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يوجه باستمرار قواتنا المسلحة، بأن تضرب بيد من حديد كافة قوى الشر، والتصدي بحزم لمهربي المخدرات والأسلحة، هذه الزمر الفاسدة المدعومة من قوى إقليمية تدفع باتجاه العبث بأمننا الوطني وتلويث المجتمع بالسموم.

وقال الفايز "إننا على ثقة تامة وإدراك كامل، بأن الحرب التي تخوضها قوات حرس الحدود ضد المهربين والمخربين ستزداد قوة وسيكون ردها قاسيا، ضد كل من يقف ويدعم قوى الظلام هذه، وأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وحصنه المنيع، ستواصل التعامل بكل قوة وحزم، مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود والحفاظ على أمننا.

وأضاف "أن ما يجري منذُ فجر اليوم على حدودنا الشمالية، يؤكد بأن قواتنا المسلحة لم تعد تتعامل مع مهربين عاديين بل مع شبكات تهريب مدعومة من مليشيات وقوى إقليمية، وهذا الأمر لن يتم السكوت عليه، ولن تسمح قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية باستمرار هذا الوضع، لهذا فنحن على ثقة كبيرة بأن الرد على هذه القوى الباغية ومن يدعمها سيكون قويًا، ولن يسمح لأي أحد أو جهة العبث بأمن الوطن عبر إغراقه وإغراق دول الجوار بالمخدرات والأسلحة المهربة".

وقال "في الوقت الذي نؤكد فيه على إيماننا بقدرة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية على ردع هؤلاء المرتزقة، فأننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من قوات حرس الحدود، الذين أصيبوا اليوم أثناء تصديهم ببسالة لقوى الشر عند محاولتهم تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود الشمالية إلى داخل الوطن".

--(بترا)

م ش/رق

18/12/2023 17:13:42