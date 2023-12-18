3105 أطنان من الخضار والفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3105 أطنان، منها 2054 طن خضار، و823 طن فواكه، و228 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و50، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 50 و60، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

18/12/2023 17:09:16