مكتبة جامعة اليرموك تهدي 10 آلاف كتاب لمدارس قصبة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 كانون الأول (بترا)-اهدت مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك نحو 10 آلاف كتاب استفادت منها 21 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد.
وقال مدير المكتبة الدكتور عمر الغول خلال حفل التسليم اليوم الاثنين، إن اهداء الكتب للمدارس يأتي تحقيقا لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع والسعي لتنميته وجعل ابنائه اعضاء فاعلين و على قدر من الوعي والثقافة في المجتمع .
واشار الى إن مضمون الكتب المهداة منتقاة بهدف نشر ثقافة القراءة لدى الطلبة وتتناسب مع المستوى المعرفي والفكري والثقافي لطلبة المدارس.
بدوره، ثمن مدير تربية قصبة اربد الدكتور حمزة نجادات، المبادرة الفاعلة من مكتبة الحسين بن طلال والتي من شأنها إثراء مكتبات المدارس بكتب ثقافية ومعرفية تفيد طلبة المدارس ومعلميها في الوقت نفسه، ما يعزز الوعي المعرفي والثقافي.
--(بترا)
أ غ/ف ق
18/12/2023 17:08:59
MENAFN18122023000117011021ID1107620055
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