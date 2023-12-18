تنظيم الاتصالات تشارك باجتماعات مؤتمر الاتصالات الراديوية في دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- شارك وفد أردني برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ، المنعقد في دبي، خلال الفترة من 20 تشرين الثاني الماضي وحتى 19 كانون الأول الحالي.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الإثنين، يهدف المؤتمر إلى تحديث لوائح الراديو من خلال إضافة توزيعات جديدة لخدمات الاتصالات الراديوية لدعم الإبتكار التكنولوجي، وزيادة الوصول إلى موارد الطيف الراديوي الأرضية والفضائية واستخدامها العادل، وتعزيز السلامة والأمن الراديوي بحرا وجوا وأرضا.
واتخذ المؤتمر قرارات منها، تحديد ترددات إضافية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية، والذي سيسهم في توسيع انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق وتطوير خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية والمعروفة باسم 4G و5G، ومستقبلا 6G.
كما حدد المؤتمر بعض النطاقات الترددية لاستخدام محطات المنصات عالية الارتفاع كمحطات قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية، ووضع لوائح لعملياتها لسد الفجوة الرقمية في المناطق النائية والريفية والحفاظ على الاتصال أثناء الكوارث، وحدد ترددات جديدة توفر النطاق العريض عالي السرعة على متن الطائرات والسفن والقطارات والمركبات.
وعلى هامش المؤتمر، التقى السرحان وفدا مصريا، حيث جرى توقيع آليات تنسيق استخدام الترددات بين الجانبين، بهدف الحد من التداخلات الراديوية والتغطية المتجاوزة للحدود، بما يحقق مصالح البلدين في استخدام الترددات، سواء لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية أو خدمات البث الإذاعي الصوتي، والتي من الممكن أن تتعرض لتداخل راديوي أو تغطي أجزاء من أراضي الدولة المجاورة نظراً لطبيعة الحدود الجغرافية التي تسهل انتشار الأمواج الراديوية في المناطق الحدودية بين البلدين.
--(بترا)
غ ح/ف م/رق
18/12/2023 17:06:56
MENAFN18122023000117011021ID1107620054
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.