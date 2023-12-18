تنظيم الاتصالات تشارك باجتماعات مؤتمر الاتصالات الراديوية في دبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- شارك وفد أردني برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ، المنعقد في دبي، خلال الفترة من 20 تشرين الثاني الماضي وحتى 19 كانون الأول الحالي.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الإثنين، يهدف المؤتمر إلى تحديث لوائح الراديو من خلال إضافة توزيعات جديدة لخدمات الاتصالات الراديوية لدعم الإبتكار التكنولوجي، وزيادة الوصول إلى موارد الطيف الراديوي الأرضية والفضائية واستخدامها العادل، وتعزيز السلامة والأمن الراديوي بحرا وجوا وأرضا.

واتخذ المؤتمر قرارات منها، تحديد ترددات إضافية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية، والذي سيسهم في توسيع انتشار خدمات الاتصالات عريضة النطاق وتطوير خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية والمعروفة باسم 4G و5G، ومستقبلا 6G.

كما حدد المؤتمر بعض النطاقات الترددية لاستخدام محطات المنصات عالية الارتفاع كمحطات قاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية، ووضع لوائح لعملياتها لسد الفجوة الرقمية في المناطق النائية والريفية والحفاظ على الاتصال أثناء الكوارث، وحدد ترددات جديدة توفر النطاق العريض عالي السرعة على متن الطائرات والسفن والقطارات والمركبات.

وعلى هامش المؤتمر، التقى السرحان وفدا مصريا، حيث جرى توقيع آليات تنسيق استخدام الترددات بين الجانبين، بهدف الحد من التداخلات الراديوية والتغطية المتجاوزة للحدود، بما يحقق مصالح البلدين في استخدام الترددات، سواء لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية أو خدمات البث الإذاعي الصوتي، والتي من الممكن أن تتعرض لتداخل راديوي أو تغطي أجزاء من أراضي الدولة المجاورة نظراً لطبيعة الحدود الجغرافية التي تسهل انتشار الأمواج الراديوية في المناطق الحدودية بين البلدين.

--(بترا)

غ ح/ف م/رق

18/12/2023 17:06:56