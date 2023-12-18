الحوار الشبابي في الأعيان تحاضر في الهاشمية عن التحديث السياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 كانون الأول (بترا) - تحدث رئيس وأعضاء لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، خلال جلسة حوارية استضافتها الجامعة الهاشمة، اليوم الاثنين، عن "الرؤية الملكية في التحديث السياسي".

وفي بداية الجلسة، التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق الزبون، وتحدث فيها رئيس اللجنة الدكتور أحمد العبادي وأعضاؤها ، فاضل الحمود، سمير بينو، أمين القطارنة، الدكتورة ميسون العتوم، جرى قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة.

وتحدث العين العبادي عن الموقف الواضح والثابت للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيال القضية الفلسطينية وإدانة ورفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى جهود جلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبخصوص منظومة التحديث السياسي، قال العبادي، إن الرؤية الملكية للإصلاح السياسي هي نظرة إستشرافية تُعبر عن حكمة جلالة الملك حول المشاركة الشبابية السياسية والانتماء للأحزاب، التي تعتبر حديثه المستمر في جميع خطاباته ومن أهمها خطاب العرش في إفتتاح مجلس الأمة، وإتاحة المشاركة الشبابية وتمكين المرأة في كافة الميادين.

ولفت إلى أن التجربة الحزبية في المملكة يعود تاريخها إلى تأسيس الدولة الاردنية، مؤكدًا أن العمل الحزبي مر على مدار المئة عام الأولى من عمر الدولة بمراحل وصولاً إلى المرحلة الحالية من التحديث السياسي.

وأوضح أن الرؤية الملكية للحياة الحزبية تستند إلى تشكيل الأحزاب الوطنية، التي بدورها تتبنى القضايا التي تهم المجتمع، وتعمل ضمن برامج وطنية تمكن الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة من خلال الانتساب للأحزاب والوصول للعمل الشبابي الحزبي بعيداَ عن الصالونات السياسية المغلقة.

وأكد أهمية أن تكون أهداف الحزب مبنية على حاجات الشباب وضمن خطط وبرامج تتناسب مع التحديات التي تواجه المملكة، لافتا إلى أن قانوني الأحزاب والإنتخاب يضمنا المشاركة الفاعلة بالقوائم الإنتخابية والقيادات الحزبية وحماية المنتمي للحزب من أي مضايقات طالما ضمن حدود الدستور وأحكام القانون.

من جانبه، تحدث الدكتور جمال الشلبي من الجامعة الهاشمية ، عن أهمية بناء الوعي السياسي في تأسيس الحياة الحزبية، للوصول لنموذج حزبي ديمقراطي يمثل جميع شرائح المجتمع، معتبرًا أن الاصلاح السياسي ضرورة حتمية للاستقرار السياسي من خلال منهجية وتدرج وشمولية وقنوات اتصال رسمية.

--(بترا)

م ش/ ف م/ف ق

18/12/2023 17:02:15