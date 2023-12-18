جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جوبترول"، من إعلانات مزيفة تتداول عبر الإنترنت وتعد بجوائز وقسائم وقود مجانية باسم الشركة.
وأكدت "جوبترول" أنها لا تقدم أي عروض أو جوائز إلا من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر خدمة الواتساب، وخدمة العملاء على الرقم المعتمد 065800700.
وأشارت أيضا إلى أن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والمؤسسات والمصانع من جوبترول هي "جوبترول".
ونبهت الشركة في بيان اليوم الاثنين، المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو جوائز قبل الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي عروض مزيفة.
ودعت إلى اعتماد المصادر الرسمية للتحقق من العروض والإعلانات هي: الرقم المعتمد: 065800700، صفحة الفيسبوك: @jppmcompany ، الانستغرام: @JoPetrol.
كما أكدت "جوبترول" التزامها بتوفير معلومات دقيقة وآمنة لعملائها وتحث الجمهور على اليقظة والحذر من الإعلانات المضللة.
--(بترا)
م ف/رق
18/12/2023 17:02:00
MENAFN18122023000117011021ID1107620052
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