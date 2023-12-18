جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جوبترول"، من إعلانات مزيفة تتداول عبر الإنترنت وتعد بجوائز وقسائم وقود مجانية باسم الشركة.

وأكدت "جوبترول" أنها لا تقدم أي عروض أو جوائز إلا من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر خدمة الواتساب، وخدمة العملاء على الرقم المعتمد 065800700.

وأشارت أيضا إلى أن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والمؤسسات والمصانع من جوبترول هي "جوبترول".

ونبهت الشركة في بيان اليوم الاثنين، المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو جوائز قبل الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي عروض مزيفة.

ودعت إلى اعتماد المصادر الرسمية للتحقق من العروض والإعلانات هي: الرقم المعتمد: 065800700، صفحة الفيسبوك: @jppmcompany ، الانستغرام: @JoPetrol.

كما أكدت "جوبترول" التزامها بتوفير معلومات دقيقة وآمنة لعملائها وتحث الجمهور على اليقظة والحذر من الإعلانات المضللة.

--(بترا)

م ف/رق

18/12/2023 17:02:00