مكاتب البريد تستقبل خدمة دفع الرسوم الأولية للحج

مكاتب البريد تستقبل خدمة دفع الرسوم الأولية للحج
التاريخ
12/18/2023 2:31:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، عن بدء استقبال خدمة دفع الرسوم الأولية للراغبين بالحج هذا العام، ممن تحققت لديهم الشروط وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لدى جميع مكاتبها.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، بدأت المكاتب البريدية باستقبال دفع الرسوم الأولية للحج والمحددة فترته نهاية الشهر الحالي.
يشار إلى أن رقم الاشتراك هو رقم إلكتروني يحصل عليه المتقدم من خلال موقع دائرة الحج والعمرة، ويتكون من (رقم الموبايل والرقم الوطني).
--(بترا)
غ ح/رق
18/12/2023 16:59:09
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