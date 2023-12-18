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مكاتب البريد تستقبل خدمة دفع الرسوم الأولية للحج

12/18/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة البريد الأردني، عن بدء استقبال خدمة دفع الرسوم الأولية للراغبين بالحج هذا العام، ممن تحققت لديهم الشروط وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لدى جميع مكاتبها.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، بدأت المكاتب البريدية باستقبال دفع الرسوم الأولية للحج والمحددة فترته نهاية الشهر الحالي.
يشار إلى أن رقم الاشتراك هو رقم إلكتروني يحصل عليه المتقدم من خلال موقع دائرة الحج والعمرة، ويتكون من (رقم الموبايل والرقم الوطني).
--(بترا)
غ ح/رق
18/12/2023 16:59:09

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