إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 18 كانون الأول (بترا)-أمين المعايطة-أطلقت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، حملة لمتابعة الوضع البيئي في المدينة بالتعاون مع محافظة العقبة ومركز الرقابة والتنسيق المشترك، والإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية)، ومديرية أشغال العقبة، وشركة تطوير العقبة.
وأكدت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج السلطة التي تنفذها المديرية في مختلف مناطق العقبة، لتعزيز رسالتها في الحفاظ على البيئة، مشيرةً إلى أن الحملة تستهدف تغطية الجوانب البيئية في شمال المدينة منطقتي "المعامل والحرّفية"،وجنوب المدينة المنطقة الصناعية الجنوبية.
وأضافت أنه سيتم خلال الحملة متابعة الوضع العام للطرق الرئيسة والفرعية وعدم طرح المياه العادمة ومياه الغسيل على الطرق العامة ومجاري الأودية في المدينة، وطرق التخلص من النفايات سواءً كان بالطرق السليمة والقانونية أو الطرح العشوائي.
وبينت أنه سيتم متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالمساحات المخصصة لكل منشأة أو موقع حرفّي، وعدم التعدّي على الطرق والأرصفة المحيطة وقطع الأراضي الفارغة المجاورة، موضحةً أن الحملة تستمر لغاية يوم الخميس المقبل، على أن يتم متابعة تصويب الأوضاع التي تم رصدها خلال الحملة بشكل مستمر ولغاية نهاية العام الحالي.
--(بترا)
أ م/ف ق
18/12/2023 16:52:37
MENAFN18122023000117011021ID1107620050
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