إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 كانون الأول (بترا)-أمين المعايطة-أطلقت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، حملة لمتابعة الوضع البيئي في المدينة بالتعاون مع محافظة العقبة ومركز الرقابة والتنسيق المشترك، والإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية)، ومديرية أشغال العقبة، وشركة تطوير العقبة.

وأكدت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج السلطة التي تنفذها المديرية في مختلف مناطق العقبة، لتعزيز رسالتها في الحفاظ على البيئة، مشيرةً إلى أن الحملة تستهدف تغطية الجوانب البيئية في شمال المدينة منطقتي "المعامل والحرّفية"،وجنوب المدينة المنطقة الصناعية الجنوبية.

وأضافت أنه سيتم خلال الحملة متابعة الوضع العام للطرق الرئيسة والفرعية وعدم طرح المياه العادمة ومياه الغسيل على الطرق العامة ومجاري الأودية في المدينة، وطرق التخلص من النفايات سواءً كان بالطرق السليمة والقانونية أو الطرح العشوائي.

وبينت أنه سيتم متابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بالمساحات المخصصة لكل منشأة أو موقع حرفّي، وعدم التعدّي على الطرق والأرصفة المحيطة وقطع الأراضي الفارغة المجاورة، موضحةً أن الحملة تستمر لغاية يوم الخميس المقبل، على أن يتم متابعة تصويب الأوضاع التي تم رصدها خلال الحملة بشكل مستمر ولغاية نهاية العام الحالي.

--(بترا)

أ م/ف ق

18/12/2023 16:52:37