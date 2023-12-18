غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان

غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان
التاريخ
12/18/2023 2:31:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 18 كانون الأول (بترا)- تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان منذ ظهر اليوم الإثنين، بالتوازي مع قصف مدفعي يطال القرى الجنوبية.
وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن المقاتلات الحربية الاسرائيلبة شنت غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب، وجبل الباط، وبلدتي طيرحرفا واللبونة.
وأضاف "أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على منزل عند أطراف بلدة عيترون".
وتابع "أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية سهل الماري، ما أدى إلى إصابة مزارع بجروح.
--(بترا)
ف ج/ف م/رق
18/12/2023 16:37:29
MENAFN18122023000117011021ID1107620049
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