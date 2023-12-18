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غارات جوية إسرائيلية جنوب لبنان

12/18/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 18 كانون الأول (بترا)- تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان منذ ظهر اليوم الإثنين، بالتوازي مع قصف مدفعي يطال القرى الجنوبية.
وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن المقاتلات الحربية الاسرائيلبة شنت غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب، وجبل الباط، وبلدتي طيرحرفا واللبونة.
وأضاف "أن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على منزل عند أطراف بلدة عيترون".
وتابع "أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية سهل الماري، ما أدى إلى إصابة مزارع بجروح.
--(بترا)
ف ج/ف م/رق
18/12/2023 16:37:29

MENAFN18122023000117011021ID1107620049

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