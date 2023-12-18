بريتيش بتروليوم البريطانية توقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر مؤقتاً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة النفط البريطانية (بريتيش بتروليوم)، أنها أوقفت مؤقتًا جميع شحنات النفط عبر البحر الأحمر، بعد الهجمات الأخيرة على السفن.
ونقلت هيئة الـ"بي بي سي" اليوم الإثنين، عن بيان للشركة أنه "في ضوء الوضع الأمني للنقل البحري المتدهور في البحر الأحمر، قررت الشركة إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا"، مشيرة إلى أن هذا التوقف الاحترازي سيبقى قيد المراجعة المستمرة، وفقاً للظروف التي تتطور في المنطقة.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن قرار الشركة جاء بعد أن أعلنت شركات الشحن إيقاف مرور سفنها في البحر الأحمر بعد استهدافها.
--(بترا)
ر ش/ ف م/رق
18/12/2023 16:22:57
MENAFN18122023000117011021ID1107620048
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