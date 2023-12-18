بريتيش بتروليوم البريطانية توقف جميع شحناتها عبر البحر الأحمر مؤقتاً

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة النفط البريطانية (بريتيش بتروليوم)، أنها أوقفت مؤقتًا جميع شحنات النفط عبر البحر الأحمر، بعد الهجمات الأخيرة على السفن.

ونقلت هيئة الـ"بي بي سي" اليوم الإثنين، عن بيان للشركة أنه "في ضوء الوضع الأمني للنقل البحري المتدهور في البحر الأحمر، قررت الشركة إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا"، مشيرة إلى أن هذا التوقف الاحترازي سيبقى قيد المراجعة المستمرة، وفقاً للظروف التي تتطور في المنطقة.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن قرار الشركة جاء بعد أن أعلنت شركات الشحن إيقاف مرور سفنها في البحر الأحمر بعد استهدافها.

--(بترا)

ر ش/ ف م/رق

18/12/2023 16:22:57