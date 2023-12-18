مجمع تكنولوجيا الإدارة ينظم برنامجا تدريبيا لموظفي الفوسفات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- نظم المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة، برنامجاً تدريبيا لموظفي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في محافظة العقبة، بمشاركة 20 موظفا.
وقال المدير التنفيذي للمجمع المهندس ابراهيم أبونفاع، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المجمع الدكتور طلال أبوغزاله يعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يعد أحد أوجه التعاون بين الجانبين.
وأضاف أن المجمع يوفر عددا من البرامج التدريبية المهنية، حيث يضم هذا البرنامج عدداً من المحاور التي تصقل شخصية المدرب وتسهم في تطوير قدرة الموظف على تقديم المعلومة المهنية ضمن إطار احترافي.
من جانبها، قالت رئيسة قسم مركز تدريب المجمع الصناعي في شركة الفوسفات أمل الكلالدة، إن البرنامج يعد جزءاً من الخطة التدريبية التي تقدمها الشركة لموظفيها.
--(بترا)
م م/ ف م/رق
18/12/2023 16:18:52
MENAFN18122023000117011021ID1107620047
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