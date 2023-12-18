مجمع تكنولوجيا الإدارة ينظم برنامجا تدريبيا لموظفي الفوسفات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- نظم المجمع العربي الدولي لتكنولوجيا الإدارة، برنامجاً تدريبيا لموظفي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في محافظة العقبة، بمشاركة 20 موظفا.

وقال المدير التنفيذي للمجمع المهندس ابراهيم أبونفاع، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس المجمع الدكتور طلال أبوغزاله يعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الشركة، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يعد أحد أوجه التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن المجمع يوفر عددا من البرامج التدريبية المهنية، حيث يضم هذا البرنامج عدداً من المحاور التي تصقل شخصية المدرب وتسهم في تطوير قدرة الموظف على تقديم المعلومة المهنية ضمن إطار احترافي.

من جانبها، قالت رئيسة قسم مركز تدريب المجمع الصناعي في شركة الفوسفات أمل الكلالدة، إن البرنامج يعد جزءاً من الخطة التدريبية التي تقدمها الشركة لموظفيها.

--(بترا)

م م/ ف م/رق

18/12/2023 16:18:52