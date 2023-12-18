توقيف موظف أسبوعا بتهمة استثمار الوظيفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- قرَّر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور محمد بني طه، توقيف موظف مسؤول عن توزيع أموال الزكاة على الفقراء والأيتام، أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بعد إسناد جرم استثمار الوظيفة له.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، إنها تمكنت من كشف هذه القضية وضبط مراسلات واتصالات الموظف مع المستفيدات أمهات الأيتام اللواتي كان يشترط عليهن إيداع نصف قيمة المساعدة في حساب بنكي يعود لأحد أفراد أسرته.

وأضافت أن هذا الموظف متهم بالتلاعب بأسماء المستفيدين بإضافة أسماء من أقاربه دون إظهار الاسم الكامل لهم في الكشف المعتمد للتوزيع.

يشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات لديها.

--(بترا)

ب ص/ن ح/رق

18/12/2023 16:16:07