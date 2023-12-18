سحب قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت اليوم الاثنين في سويسرا، عن مواجهات متباينة للفرق الباحثة عن إحراز اللقب.
ووفق القرعة، فإن نادي برشلونة الإسباني سيواجه نابولي الايطالي، ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال سوسييداد الإسباني، فيما اصطدم ريال مدريد الإسباني بنادي لايبزج الألماني.
ويلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، كما يلعب بايرن ميونخ الألماني أمام لاتسيو الإيطالي .
كما يلتقي إنتر ميلان الايطالي مع فريق تلتيكو مدريد الاسباني، وآرسنال الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، ويلعب آيندهوفن الهولندي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.
وتقام مباريات الذهاب أولاً على أرض أندية، بورتو، ونابولي، وباريس، وإنتر ميلان، وآيندهوفن، ولاتسيو، وكوبنهاجن، ولايبزيج، فيما تقام مباريات الإياب على أراضي منافسيهم.
وستقام مباريات الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 شباط المقبل، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 5و 6و 12و13 آذار المقبل.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
18/12/2023 16:03:43
MENAFN18122023000117011021ID1107620045
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