سحب قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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عمان 18 كانون الأول (بترا)- أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت اليوم الاثنين في سويسرا، عن مواجهات متباينة للفرق الباحثة عن إحراز اللقب.

ووفق القرعة، فإن نادي برشلونة الإسباني سيواجه نابولي الايطالي، ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال سوسييداد الإسباني، فيما اصطدم ريال مدريد الإسباني بنادي لايبزج الألماني.

ويلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، كما يلعب بايرن ميونخ الألماني أمام لاتسيو الإيطالي .

كما يلتقي إنتر ميلان الايطالي مع فريق تلتيكو مدريد الاسباني، وآرسنال الإنجليزي مع بورتو البرتغالي، ويلعب آيندهوفن الهولندي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وتقام مباريات الذهاب أولاً على أرض أندية، بورتو، ونابولي، وباريس، وإنتر ميلان، وآيندهوفن، ولاتسيو، وكوبنهاجن، ولايبزيج، فيما تقام مباريات الإياب على أراضي منافسيهم.

وستقام مباريات الذهاب أيام 13 و14 و20 و21 شباط المقبل، فيما ستقام مواجهات الإياب أيام 5و 6و 12و13 آذار المقبل.

--(بترا)

خ خ/ن ح/رق

18/12/2023 16:03:43