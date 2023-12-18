فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي فاز بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لـ يصبح رئيسًا لمصر لدورة ثالثة تنتهي 2030.

وكانت انتخابات الرئاسة المصرية، قد بدأت في أيام 10، 11، 12، من الشهر الحالي في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

يذكر ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 66,8 % وهذه هى اعلى تسبة مشاركة تذكر للمشاركة في انتخابات من قبل .

--(بترا)

ن ا/ف ق

18/12/2023 16:07:46