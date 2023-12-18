Tuesday, 19 December 2023 12:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024

12/18/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي فاز بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لـ يصبح رئيسًا لمصر لدورة ثالثة تنتهي 2030.
وكانت انتخابات الرئاسة المصرية، قد بدأت في أيام 10، 11، 12، من الشهر الحالي في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
يذكر ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 66,8 % وهذه هى اعلى تسبة مشاركة تذكر للمشاركة في انتخابات من قبل .
--(بترا)
ن ا/ف ق
18/12/2023 16:07:46

MENAFN18122023000117011021ID1107620044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث