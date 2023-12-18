فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت الهيئة الوطنية لـ الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي فاز بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لـ يصبح رئيسًا لمصر لدورة ثالثة تنتهي 2030.
وكانت انتخابات الرئاسة المصرية، قد بدأت في أيام 10، 11، 12، من الشهر الحالي في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
يذكر ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 66,8 % وهذه هى اعلى تسبة مشاركة تذكر للمشاركة في انتخابات من قبل .
--(بترا)
ن ا/ف ق
18/12/2023 16:07:46
MENAFN18122023000117011021ID1107620044
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