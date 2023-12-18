مؤتمر في إربد حول دور المرأة الحزبي والسياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية بيت الحكمة لدعم مرضى السرطان، بالتعاون مع جمعية غراس للفكر والثقافة، اليوم الاثنين ، مؤتمرا حول دور المرأة الأردنية الحزبي والسياسي.

وأشار العين الدكتور خالد البكار، الذي رعى المؤتمر، إلى أهم التحديات التي تواجهها المرأة الأردنية، سيما الوصول إلى المواقع القيادية والانتخابية، لافتا إلى أن المرأة ستحظى بمشاركة سياسية فاعلة عبر بوابة الأحزاب.

وبين أن تمكين المرأة سياسيا، من أهم القضايا التي كثر في الآونة الأخيرة الحديث عنها، خاصة أن المجتمع يمر بالعديد من التغيرات الايجابية من خلال تعديلات المشهد السياسي الأردني التي تسعى إلى تمكين المرأة والشباب سياسياً.

من جانبه، لفت مدير التنمية محمد أبو طربوش، إلى أن الأحزاب السياسية هي من أهم المؤسسات لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها للوصول إلى المناصب المنتخبة والقيادية .

من جهتها، قالت رئيسة لجنة العليا للمؤتمر فايزة الزعبي، إن المرأة حققت مكتسبات سياسية وتشريعية من خلال قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين جرى إقرارهما أخيرا، ما أحدث نقلة نوعية في مسار تحديث الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية للمرأة الأردنية.

وقالت المتخصصة بالشؤون السياسية الدكتورة روان الحياري، إن المرأة في الأردن خطت خطوات مهمة وبارزة بدعم القيادة الهاشمية، لتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار السياسي.

وأشارت الدكتورة سناء العبابنة من جامعة البلقاء، إلى جهود الأردن الرامية إلى تعزيز المنظومة المؤسسية والسياسية لتمكين المرأة، ودعم دورها في بناء المجتمع وتعزيز فرص مشاركتها وتأثيرها في عملية صنع القرار.

وقالت الباحثة في جمعية تضامن النساء الدكتورة زهور غرايبة، إن المشاركة النسائية تطورت منذ إقرار مبدأ الكوتا في الانتخابات النيابية عام 2003، والقوانين الجديدة التي تنص على تمكينها.

--(بترا)

ا ح/ف م/رق

18/12/2023 15:51:56