مؤسسات فلسطينية تطالب بالكشف عن مصير أسرى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 كانون الأول (بترا)- طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير أسرى قطاع غزة، ووقف جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

جاء ذلك في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفّذ بحقّ أسرى غزة، وآخرها ما نشرته صحفية "هآرتس" اليوم الاثنين، عن استشهاد عدد منهم في معتقل "سديه تيمان" في منطقة (بئر السبع)، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم.

وقالت الهيئة والنادي في بيان لهما اليوم، إنّ الاحتلال بعد مرور 73 يومًا على بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، يواصل تنفيذ جريمة (الإخفاء القسري) بحقّهم التي تشكّل مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وأكد البيان، أنّ إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصيرهم وإخفائهم قسرا، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، رغم أن قوات الاحتلال نشرت صورا مروعة، حول عمليات اعتقال المئات من غزة وهم عراة، واحتجازهم في ظروف تنتهك الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن المطالبات للجنة الدولية للصليب الأحمر، وجهات حقوقية دولية للضغط على الاحتلال للإفصاح عن مصير أسرى غزة، لم تلق آذانا صاغية.

كما أكد البيان أن شهادات الأسرى المفرج عنهم، أشارت إلى عمليات تعذيب مروعة ينفّذها الاحتلال بحق أسرى غزة، وأن استمرار تكتم الاحتلال على مصيرهم هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقّهم.

وجدد المطالبة للجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة الأمم المتحدة، بمراجعة دورهم اللازم في ضوء كثافة جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين، ومنهم أسرى غزة.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

18/12/2023 15:46:40