مؤتمر شبابي في جامعة العلوم التطبيقية نصرة لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بالتعاون مع جمعية رابطة شباب لأجل القدس، مؤتمراً شبابياً تحت عنوان "المؤتمر الشبابي الأردني للتعبير عن دعم صمود أهل غزة".
وافتتح المؤتمر بكلمة عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والجامعة، ألقاها عميد الكلية الدكتور عبد السلام الفندي، وكلمة رابطة شباب لأجل القدس ألقاها عضو الرابطة المعتصم بالله مطر.
وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، دور الكتل الطلابية والقطاعات والحراكات الشبابية في دعم صمود أهل غزة، أما الجلسة الثانية فقد تحدثت عن تكوين الشباب العامل لقضية القدس والبناء الفكري للشباب، والبناء التربوي لقضية فلسطين.
وعلى هامش المؤتمر، جرى عرض صور عن الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.
--(بترا)
س ص/رق
18/12/2023 15:42:15
MENAFN18122023000117011021ID1107620040
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