مؤتمر شبابي في جامعة العلوم التطبيقية نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية الشريعة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، بالتعاون مع جمعية رابطة شباب لأجل القدس، مؤتمراً شبابياً تحت عنوان "المؤتمر الشبابي الأردني للتعبير عن دعم صمود أهل غزة".

وافتتح المؤتمر بكلمة عن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والجامعة، ألقاها عميد الكلية الدكتور عبد السلام الفندي، وكلمة رابطة شباب لأجل القدس ألقاها عضو الرابطة المعتصم بالله مطر.

وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، دور الكتل الطلابية والقطاعات والحراكات الشبابية في دعم صمود أهل غزة، أما الجلسة الثانية فقد تحدثت عن تكوين الشباب العامل لقضية القدس والبناء الفكري للشباب، والبناء التربوي لقضية فلسطين.

وعلى هامش المؤتمر، جرى عرض صور عن الحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة.

--(بترا)

س ص/رق

18/12/2023 15:42:15