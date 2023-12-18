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خارجية النواب: سيادة الأردن وأمنه خط أحمر وفوق كل اعتبار

12/18/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن سيادة الأردن وأمنه واستقراره، خط أحمر وفوق كل الاعتبارات، وأن ما حدث على الحدود الشمالية مرفوض بالقطع.
وقالت اللجنة في بيان، أصدره رئيسها النائب خلدون حينا، إن الأردن بحكمة قيادته وقوة ومنعة أجهزته الأمنية المختلفة والقوات المسلحة ووعي الشعب الأردني، لن يسمح لأي كان بالمساس بأمن واستقرار الوطن، خصوصاً العابثين من خلال محاولات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الشمالية الأردنية.
وأكد البيان، ثقة الشعب الأردني بالدور الكبير للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المرابطة على حدودنا الشمالية، وأن الأردن قوي بجيشه العربي حامي الحمى، وبجهود قيادته وشعبه.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على حدودنا، لن تنال من عزيمة الشعب الأردني الواحد وتلاحمه، وسيبقى وكما هو على الدوام نسيجا واحدا متعاضدا يقظا ويخرج من كل التحديات أكثر قوة وعزيمة، والوقوف صفا واحدا منيعا بوجه كل قوى الشر والضلال والدمار، وليبقى الأردن بعزيمة أبنائه ووحدتهم، واحة آمنة وعصي على كل من تسول له نفسه المساس والعبث بأمنه واستقراره.
--(بترا)
ع س/ف م/رق
18/12/2023 15:24:14

MENAFN18122023000117011021ID1107620039

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