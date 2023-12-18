شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال ووسط قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الصحفي عبدالله علوان استشهد جراء قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمال غزة، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 96.
وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا أيضا نتيجة قصف الاحتلال على محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا، منطقة الدفاع المدني غرب جباليا، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهداء ومصابين من منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال.
إلى ذلك، قال مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، رائد النمس، إن الوقود نفد من مستشفى الأمل التابع للجمعية، منذ أكثر من 25 يوما، وإن طواقم المستشفى تعتمد على سياسة الترشيد لإطالة عمر الخدمات الطبية المقدمة.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
18/12/2023 15:09:06
MENAFN18122023000117011021ID1107620038
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