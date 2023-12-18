شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الصحفي عبدالله علوان استشهد جراء قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمال غزة، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان إلى 96.

وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا أيضا نتيجة قصف الاحتلال على محيط مدرسة أبو تمام في بيت لاهيا، منطقة الدفاع المدني غرب جباليا، فيما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهداء ومصابين من منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال.

إلى ذلك، قال مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، ‏رائد النمس، إن الوقود نفد من مستشفى الأمل التابع للجمعية، منذ أكثر من 25 يوما، وإن طواقم المستشفى تعتمد على سياسة الترشيد لإطالة عمر الخدمات الطبية المقدمة.

--(بترا)

أ ش/ن ح/رق

18/12/2023 15:09:06