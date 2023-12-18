الخصاونة يلتقي القائم باعمال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية (معدل)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين، القائم باعمال نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند والوفد المرافق.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والسفيرة الأميركية في الاردن يائيل لمبرت عمق علاقات الشراكة التي تربط الاردن والولايات المتحدة الأميركية .

واعرب رئيس الوزراء عن تقدير الأردن للدعم والمساعدات التي يتلقاها من الولايات المتحدة الأميركية التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مشيرا الى اتفاقية المنحة التي تم توقيعها بين البلدين الاسبوع الماضي لدعم الموازنة التي تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية ضمن مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي التي تغطي مدة سبع سنوات "2023-2029".

واكد رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد الأردني كانت جيدة خلال الاشهر التسعة الأولى من هذا العام قبل ان تلقي تداعيات الاحداث الجارية في المنطقة، لاسيما الحرب على غزة بظلالها على الاقتصاد الاردني والعديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي تاثر بشكل واضح.

وبشأن الحرب الجارية على غزة، لفت الخصاونة الى الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف اطلاق النار في غزة وايصال المساعدات الانسانية بشكل مستدام للانتقال بعدها الى عملية سياسية محددة بأطر زمنية وبما يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في اطار حل الدولتين.

من جهتها، اكدت القائم باعمال نائب وزير الخارجية الأميركية تقديرها للدور الذي يقوم به جلالة الملك عبداالله الثاني لتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

واعربت عن تقديرها للشراكة التي تجمع الولايات المتحدة الأميركية والأردن مؤكدة استمرار دعم جهود الأردن الاصلاحية خاصة في مجال التحديث الاقتصادي.

--(بترا)

ع ق/ أ أ/اح

18/12/2023 15:18:05