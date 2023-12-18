المبيضين: الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة على حدوده الشمالية ضد ميليشيات المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا) -أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة على حدوده الشمالية ضد ميليشيات المخدرات المدعومة من قوى إقليمية تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن وتلويث المجتمع.

وقال المبيضين في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن المملكة تشهد الآن نقلة نوعية سلبية في عملية التهريب، من خلال تهريب الأسلحة إضافة إلى المخدرات عبر طرق جديدة يستخدمها المهربون، مؤكدا أن الأردن حذر قبل ثلاثة اعوام ومنذ بداية الازمة السورية، من محاولات المهربين في منطقة الحدود الجنوبية للدولة السورية لإغراق الأردن ودول الجوار بالمخدرات.

وحول الاشتبكات الدائرة منذ فجر اليوم بين القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ومهربين للمخدرات عبر الحدود الشمالية، قال المبيضين، إن مهربي المخدرات ليسوا فقط جماعات بل شبكة من المهربين والميليشيات المنظمة المدعومة من قوى إقليمية وغير إقليمية تهدف لتدمير الدول المجاورة بالمخدرات.

وأكد المبيضين أن هذه حرب مستمرة للأردن ويقودها بالنيابة عن المنطقة كلها، وليس من أجل مجتمعه فقط، محذرا من خطورة هذا ألامر واستمرار الميليشيات والقوى الظلامية أو تلك التي تتاجر بالمال الأسود على المجتمعات والأمن والسلم المجتمعي.

وقال: ان القوات المسلحة الأردنية مستمرة في الأمر العملياتي، وتتابع آخر المستجدات.

كما أكد ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من يحاول أن يدخل المخدرات للملكة أو يروجها، مشيدا في هذا الاطار بدور القوات المسلحة الأردنية، التي يقف جميع أبناء الشعب الأردني خلفها، داعيا كل من ينشغل بقضايا الإقليم للاهتمام بالجهد الذي تقوم به القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي على الحدود الشمالية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات.

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أكد أن الاشتباكات المسلّحة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للملكة لا تزال مستمرة منذ ساعات فجر الاثنين.

وتأتي هذه الاشتباكات ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ أسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

كما اكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما وقع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية، وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات، وانتقالها من محاولات لعمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.

وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام وأسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

--(بترا)

م خ /ف م/ف ق

18/12/2023 15:11:30