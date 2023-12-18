جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي شمال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط إضافي وإصابة جندي خلال معركة شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن عنهم اليوم إلى 5.
وقال المتحدث جيش الاحتلال اليوم الإثنين، إن مقاتلا في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قتل بعد إصابته أمس الأحد بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.
كما أشار إلى اصابة جندي في اللواء 551 بجروح خطيرة، خلال معركة شمال قطاع غزة.
وصباح اليوم، أقر جيش الاحتلال، بمقتل أربعة جنود إضافيين وإصابة جندي في المعركة البرية جنوب قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية إلى 128، ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 459 قتيلا.
--(بترا)
رصد/أغ/ف ق
18/12/2023 14:49:01
MENAFN18122023000117011021ID1107620034
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