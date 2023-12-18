جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط إضافي وإصابة جندي خلال معركة شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن عنهم اليوم إلى 5.

وقال المتحدث جيش الاحتلال اليوم الإثنين، إن مقاتلا في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قتل بعد إصابته أمس الأحد بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة.

كما أشار إلى اصابة جندي في اللواء 551 بجروح خطيرة، خلال معركة شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، أقر جيش الاحتلال، بمقتل أربعة جنود إضافيين وإصابة جندي في المعركة البرية جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية إلى 128، ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 459 قتيلا.

--(بترا)

رصد/أغ/ف ق

18/12/2023 14:49:01