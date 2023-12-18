لقاء لوزيري التربية والاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام الساعة 5 مساء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- يعقد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة، لقاء إعلاميا مع وسائل الإعلام للحديث عن "حالة الأردن في الاختبارات الدولية"، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين في وزارة الاتصال الحكومي.

ويأتي اللقاء الإعلامي ضمن منتدى التواصل الحكومي الذي تنظمه وزارة الاتصال، ويتولى استضافة عدد من المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.

وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ /ن ح/ف ق

18/12/2023 14:50:27