لقاء لوزيري التربية والاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام الساعة 5 مساء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- يعقد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة، لقاء إعلاميا مع وسائل الإعلام للحديث عن "حالة الأردن في الاختبارات الدولية"، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين في وزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي اللقاء الإعلامي ضمن منتدى التواصل الحكومي الذي تنظمه وزارة الاتصال، ويتولى استضافة عدد من المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ /ن ح/ف ق
18/12/2023 14:50:27
MENAFN18122023000117011021ID1107620033
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