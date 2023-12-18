Tuesday, 19 December 2023 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لقاء لوزيري التربية والاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام الساعة 5 مساء

12/18/2023 2:31:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- يعقد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبد الله عبابنة، لقاء إعلاميا مع وسائل الإعلام للحديث عن "حالة الأردن في الاختبارات الدولية"، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين في وزارة الاتصال الحكومي.
ويأتي اللقاء الإعلامي ضمن منتدى التواصل الحكومي الذي تنظمه وزارة الاتصال، ويتولى استضافة عدد من المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.
وعلى الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ /ن ح/ف ق
18/12/2023 14:50:27

MENAFN18122023000117011021ID1107620033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث