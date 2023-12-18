العدالة والإصلاح وجمعية الاخوان: نقف خلف جيشنا في محاربة التنظيمات المتطرفة والمهربين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- قال المكتب السياسي لحزب العدالة والإصلاح، أن محاولات بعض التنظيمات والجماعات المتطرفة ومهربي المواد المخدرة وغيرها عبر الحدود الأردنية من دول الجوار ستضرب بيد من حديد، وأن جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية سياج الوطن وعينه الساهرة متيقظة رغم الظروف السياسية والأمنية والعسكرية التي تمر بها المنطقة لهذه المحاولات البائسة والمشبوهة التي تستهدف الوطن وكل المنطقة.

وأكد أمين عام الحزب غازي عليان في بيان اليوم الاثنين، أن الأردن ليس من الدول المستهلكة بشكل أساسي للمواد المستهدف تهريبها عبر الحدود، وأن جماعات المهربين والمخربين يتعاملون مع الأردن باعتباره منطقة ومعبر مرور، ولكن الأردن بأجهزته الأمنية وجيشه المحترف بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات المشبوهة مهما حاولت هذه الجماعات استخدام وسائل متعددة للتهريب.

وأكد وقوف الحزب خلف القيادة الهاشمية في دعمها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كما ترحم على شهداء القوات المسلحة وألاجهزة الأمنية أثناء تصديهم على الحدود وداخل حدود الوطن لعمليات تهريب وتسويق المخدرات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وفي سياق آخر استنكر غازي عليان الضمير المفقود عند هؤلاء المجرمين والعصابات الذين يحاولون استغلال أوضاع المنطقة لتنفيذ مشاريعهم المشبوهة، مشيدا بجهود جلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني الذي يأتي ترجمة لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والأهل في غزة هاشم بوجه العدوان المتغطرس للإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية والاعتداءات على الأقصى وأوقاف القدس.

وانسجاما كذلك مع الجهد الدبلوماسي الذي يقوم به الأردن لرفض المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينين إلى خارج أرضهم، أو فرض أية حلول من جانب واحد.

وقال عليان إن الأردن كان سباقا في رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، والتحذير من مآلاته، وما يشكله من استمرار للإستهداف الإسرائيلي الممنهج للفلسطينين في الضفة الغربية وتصفية قضيتهم، ومواصلة الإنكار لحقوقهم المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.

وجدد المكتب السياسي للحزب إدانته الشديدة للأفعال الإجرامية والعنصرية للكيان الصهيوني تجاه الصحفيين في قطاع غزة، واستهدافه الممنهج للمدنيين من الأطفال والنساء والآمنين، ما يعكس حالة من التخبط والعجز، محذرا في الوقت نفسه من استمرار هذا العدوان وتمادي جيش الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته مستغلا حالة الصمت الدولي وازدواجية المعايير حياله.

وقالت جمعية جماعة الإخوان المسلمين: إن قواتنا المسلحة هي درع الوطن القوي، والأمين، وإن ما تقوم به اليوم من اشتباك مسلح مع مهربين، ومخربين، يستدعي الوقوف القوي خلفها، من كل القوى الوطنية الغيورة على أمن الوطن ومصالحه العليا.

وأضافت أن هذه الاشتباكات المسلّحة بين قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة، محاولة يائسة للنيل من مواقف الأردن، وجهود قيادته، وشعبه الوفي في مناصرة القضايا العربية، والإسلامية، وحق شعوب المنطقة في حياة حرة، وكريمة، وآمنة، ومستقرة.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، أن ما اسفرت عنه هذه الاشتباكات من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات، والأسلحة الأتوماتيكية، والصاروخية دليل على أن المسألة ليست تهريب ، بل محاولة للعبث بأمن، واستقرار الدولة، وهو ما تقف له قواتنا المسلحة الباسلة بالمرصاد.

وأشارت الجمعية الى أن قوى الظلام في محيطنا الملتهب، يزعجهم استقرار الأردن، وثباته وقوته، وسيبقى هذا الوطن عصيًا على كل محاولات النيل منه.

--(بترا)

ع ح/ف ج

18/12/2023 14:46:37