التجارة البحرية البريطانية: تقارير بوقوع 3 حوادث قرب اليمن
التاريخ
12/18/2023 2:31:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الأول (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع ثلاث حوادث جديدة قرب ميناء المخا باليمن.
وأضافت في بيان إنها تقلت تقريرا بوقوع حادث على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء المخا، وتقريرا بوقوع انفجار في المياه على بعد ميلين بحريين من سفينة في محيط باب المندب، وآخر على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا.
وأوضحت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث، وطٌلب من السفن توخي الحذر أثناء المرور، والبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه.
--(بترا)
ر ش/ ن ح/ ف ج
18/12/2023 14:36:33
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