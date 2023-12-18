التجارة البحرية البريطانية: تقارير بوقوع 3 حوادث قرب اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الأول (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع ثلاث حوادث جديدة قرب ميناء المخا باليمن.

وأضافت في بيان إنها تقلت تقريرا بوقوع حادث على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء المخا، وتقريرا بوقوع انفجار في المياه على بعد ميلين بحريين من سفينة في محيط باب المندب، وآخر على بعد 30 ميلا بحريا شمال غرب ميناء المخا.

وأوضحت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث، وطٌلب من السفن توخي الحذر أثناء المرور، والبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه.

--(بترا)

ر ش/ ن ح/ ف ج

18/12/2023 14:36:33