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وزير بريطاني يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

12/18/2023 2:31:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 كانون الأول (بترا)- طالب وزير شؤون الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لورد أحمد، بالوقف الفوري لإطلاق نار في غزة، يُفضي إلى سلام مستدام.
وعبر على حسابه على منصة "إكس"، عن صدمته لقتل مدنيين اتخذوا من الكنيسة مأوى لهم، وإصابة غيرهم، قائلا: "تلك مأساة أخرى في غزة، يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا بد من حماية المدنيين".
--(بترا)
رش/رق
18/12/2023 14:33:05

MENAFN18122023000117011021ID1107620030

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