وزير بريطاني يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وزير بريطاني يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
التاريخ
12/18/2023 2:31:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 كانون الأول (بترا)- طالب وزير شؤون الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لورد أحمد، بالوقف الفوري لإطلاق نار في غزة، يُفضي إلى سلام مستدام.
وعبر على حسابه على منصة "إكس"، عن صدمته لقتل مدنيين اتخذوا من الكنيسة مأوى لهم، وإصابة غيرهم، قائلا: "تلك مأساة أخرى في غزة، يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا بد من حماية المدنيين".
--(بترا)
رش/رق
18/12/2023 14:33:05
MENAFN18122023000117011021ID1107620030
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