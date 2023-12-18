شركة صندوق المرأة تُنظم وقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 كانون الأول (بترا)- نفذت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، وقفة تضامنية دعمًا للصمود الفلسطيني حيال الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

ووفق بيان اليوم الاثنين، شارك في الوقفة، التي جرت أمام فرع الشركة، الذي يُقدم الخدمات لأهالي مخيم غزة في محافظة جرش، الرئيس التنفيذي للشركة لمى زواتي، ومجموعة من كوادر الشركة.

وقالت زواتي، إن الوقفة تُعبر عن أسرة الشركة بكاملها دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وفي قطاع غزة خاصة، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتنامية في الضفة، وسط تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والشعبي الموحد، الذي يرفض العدوان.

وأشارت لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم الشعب الفلسطيني، منوهة بدور جلالة الملك الداعي لوقف العدوان على غزة.

وأوضحت زواتي أن الوقفة تضمنت توزيع 50 طردًا غذائيًا، يحتوي كل منها على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، على مستفيدات ونساء من مخيم غزة، مبينة أنه جرى تعبئة وتغليف الطرود الغذائية من قبل أحد مستفيدي الشركة، وهو ما يُترجم سياستها في إتاحة مختلف الفرص أمام مستفيداتها ومستفيديها.

وأشارت إلى أن شركة صندوق المرأة، قدمت مؤخرًا 50 ألف دينار كمساعدات إنسانية طارئة دعما للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال مؤسسة (التعاون)، الموجودة في الداخل الفلسطيني، التي تُعنى بدعم الفلسطينيين في عدة مجالات.

يذكر أن شركة صندوق المرأة، بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير هادفة للربح، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وتعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني، وهي جزء من شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية".

--(بترا)

رش/ف ق

18/12/2023 14:28:18