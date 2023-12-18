شركة صندوق المرأة تُنظم وقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 18 كانون الأول (بترا)- نفذت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، وقفة تضامنية دعمًا للصمود الفلسطيني حيال الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.
ووفق بيان اليوم الاثنين، شارك في الوقفة، التي جرت أمام فرع الشركة، الذي يُقدم الخدمات لأهالي مخيم غزة في محافظة جرش، الرئيس التنفيذي للشركة لمى زواتي، ومجموعة من كوادر الشركة.
وقالت زواتي، إن الوقفة تُعبر عن أسرة الشركة بكاملها دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه وفي قطاع غزة خاصة، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتنامية في الضفة، وسط تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والشعبي الموحد، الذي يرفض العدوان.
وأشارت لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم الشعب الفلسطيني، منوهة بدور جلالة الملك الداعي لوقف العدوان على غزة.
وأوضحت زواتي أن الوقفة تضمنت توزيع 50 طردًا غذائيًا، يحتوي كل منها على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، على مستفيدات ونساء من مخيم غزة، مبينة أنه جرى تعبئة وتغليف الطرود الغذائية من قبل أحد مستفيدي الشركة، وهو ما يُترجم سياستها في إتاحة مختلف الفرص أمام مستفيداتها ومستفيديها.
وأشارت إلى أن شركة صندوق المرأة، قدمت مؤخرًا 50 ألف دينار كمساعدات إنسانية طارئة دعما للأشقاء الفلسطينيين، وذلك من خلال مؤسسة (التعاون)، الموجودة في الداخل الفلسطيني، التي تُعنى بدعم الفلسطينيين في عدة مجالات.
يذكر أن شركة صندوق المرأة، بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير هادفة للربح، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وتعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني، وهي جزء من شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية".
--(بترا)
رش/ف ق
18/12/2023 14:28:18
MENAFN18122023000117011021ID1107620029
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