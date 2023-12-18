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الأكاديمية الملكية لفنون الطهي تشارك بمعرضين في دبي

12/18/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- شارك 22 طالبا وطالبة من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي من الملتحقين ببرنامجي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب والدبلوم في فنون الطهي في معرضي دبي للطيران، وسباق "الفورمولا - 1" في أبو ظبي.
وقالت الأكاديمية في بيان اليوم الاثنين، إن المشاركة تاتي لتعزيز خبرات الطلبة ومعرفتهم في قطاع الضيافة والطهي على المستوى الأقليمي والدولي، حيث عمل الطلبة في هذه الفعاليات بأدوار إشرافية في أقسام خدمة الطعام والشراب وتحضير الطعام لضيوف الفعاليات وللفرق المشاركة.
وقال مدير الأكاديمية جاك روسيل إن مشاركة الطلاب تأتي لتطبيق الدراسة في الأكاديمية عمليا، وإتاحة المجال لهم لرؤية كبرى المعارض والمناسبات في قطاع الضيافة والطهي.
وأثنى مدير عمليات الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، فينسينت ايجيلز على أداء الطلبة وتقديره للأداء الاستثنائي والدعم الذي قدموه خلال فعاليات معرض دبي للطيران وسباق "الفورمولا – 1".
بدوره، قال الطالب المشارك طارق البدوي إن الخبرة التي اكتسبها كمشرف على الأطعمة والمشروبات في كل من الفعاليات أضافت له الكثير، وكانت فرصة لتطبيق ومشاهدة ما درسه في الاكاديمية.
يذكر أن الأكاديمية هي كلية جامعية تقنية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتأسست عام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للأرتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وتعد الأكاديمية واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال فنون الطهي والضيافة في المنطقة باعتماد محلي ودولي، كونها العضو المعتمد في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية.
--(بترا)
س ص/ أ أ/ ف ج
18/12/2023 14:15:35

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