الأكاديمية الملكية لفنون الطهي تشارك بمعرضين في دبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- شارك 22 طالبا وطالبة من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي من الملتحقين ببرنامجي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب والدبلوم في فنون الطهي في معرضي دبي للطيران، وسباق "الفورمولا - 1" في أبو ظبي.
وقالت الأكاديمية في بيان اليوم الاثنين، إن المشاركة تاتي لتعزيز خبرات الطلبة ومعرفتهم في قطاع الضيافة والطهي على المستوى الأقليمي والدولي، حيث عمل الطلبة في هذه الفعاليات بأدوار إشرافية في أقسام خدمة الطعام والشراب وتحضير الطعام لضيوف الفعاليات وللفرق المشاركة.
وقال مدير الأكاديمية جاك روسيل إن مشاركة الطلاب تأتي لتطبيق الدراسة في الأكاديمية عمليا، وإتاحة المجال لهم لرؤية كبرى المعارض والمناسبات في قطاع الضيافة والطهي.
وأثنى مدير عمليات الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي، فينسينت ايجيلز على أداء الطلبة وتقديره للأداء الاستثنائي والدعم الذي قدموه خلال فعاليات معرض دبي للطيران وسباق "الفورمولا – 1".
بدوره، قال الطالب المشارك طارق البدوي إن الخبرة التي اكتسبها كمشرف على الأطعمة والمشروبات في كل من الفعاليات أضافت له الكثير، وكانت فرصة لتطبيق ومشاهدة ما درسه في الاكاديمية.
يذكر أن الأكاديمية هي كلية جامعية تقنية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتأسست عام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للأرتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وتعد الأكاديمية واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال فنون الطهي والضيافة في المنطقة باعتماد محلي ودولي، كونها العضو المعتمد في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية.
--(بترا)
س ص/ أ أ/ ف ج
18/12/2023 14:15:35
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