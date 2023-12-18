التعايش الديني: جريمة كنيسة غزة تحمل بشاعة الاحتلال وانتهاكه الحرمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول(بترا)- دان مركز التعايش الديني، الاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع كنيسة العائلة المقدسة التابع للبطريركية اللاتينية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها، وإصابة آخرين داخل أسوار الدير برصاص القناصين.
وأعلن رئيس المركز الأب نبيل حداد في بيان اليوم الاثنين، استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الإرهابي الذي تعكس بشاعته صلفا وإجراما يستبيح حرمة الأرواح والمكان الذي أمن العائلات داخل أسواره، مؤكدا أن هذه الجريمة واستهداف الإنسان في المكان والزمان الذي يلجأ فيه اللائذون طلبا للأمن والأمان وسط أجواء الحرب والترهيب، ينبغي أن يحرك الشعوب وقادتها.
وأوضح أن هذه الجريمة حملت كل الملامح البشاعة لحرب يشنها الاحتلال الذي لا يقيم وزنا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يراعي حرمة دور العبادة، ويجسد سلوك التوحش والبربرية الذي تزداد بشاعته بالانفلات والعشوائية، وتزداد معه أعداد الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال.
وأضاف إن ما حدث في باحة كنيسة العائلة المقدسة الغزية، وما يحدث من انتهاكات صارخة للأماكن المحمية من الكنائس والمساجد والمشافي وغيرها، يصور بشاعة الحرب الدائرة في قطاع غزة، ويجب أن يوقظ الضمائر.
وأكد المركز في البيان، وقوف الشعب الأردني خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والاعتزاز بمواقفه وحكمته، وجهوده الحثيثة لوقف هذه الحرب العداونية، مشيدا كذلك بمواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني ومشاركتها نشامى سلاح الجو الملكي في الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة هاشم.
ودعا البيان إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية، وتعزيز نسيجنا الوطني دعما للأشقاء في غزة وعموم فلسطين، والتصدي لكل محاولات العبث بأمن الوطن واستقراره.
--(بترا)
ف ج
18/12/2023 14:25:20
MENAFN18122023000117011021ID1107620027
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