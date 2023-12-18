التعايش الديني: جريمة كنيسة غزة تحمل بشاعة الاحتلال وانتهاكه الحرمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول(بترا)- دان مركز التعايش الديني، الاعتداء الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع كنيسة العائلة المقدسة التابع للبطريركية اللاتينية في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها، وإصابة آخرين داخل أسوار الدير برصاص القناصين.

وأعلن رئيس المركز الأب نبيل حداد في بيان اليوم الاثنين، استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الإرهابي الذي تعكس بشاعته صلفا وإجراما يستبيح حرمة الأرواح والمكان الذي أمن العائلات داخل أسواره، مؤكدا أن هذه الجريمة واستهداف الإنسان في المكان والزمان الذي يلجأ فيه اللائذون طلبا للأمن والأمان وسط أجواء الحرب والترهيب، ينبغي أن يحرك الشعوب وقادتها.

وأوضح أن هذه الجريمة حملت كل الملامح البشاعة لحرب يشنها الاحتلال الذي لا يقيم وزنا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ولا يراعي حرمة دور العبادة، ويجسد سلوك التوحش والبربرية الذي تزداد بشاعته بالانفلات والعشوائية، وتزداد معه أعداد الضحايا الأبرياء من النساء والأطفال.

وأضاف إن ما حدث في باحة كنيسة العائلة المقدسة الغزية، وما يحدث من انتهاكات صارخة للأماكن المحمية من الكنائس والمساجد والمشافي وغيرها، يصور بشاعة الحرب الدائرة في قطاع غزة، ويجب أن يوقظ الضمائر.

وأكد المركز في البيان، وقوف الشعب الأردني خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والاعتزاز بمواقفه وحكمته، وجهوده الحثيثة لوقف هذه الحرب العداونية، مشيدا كذلك بمواقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني ومشاركتها نشامى سلاح الجو الملكي في الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة هاشم.

ودعا البيان إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية، وتعزيز نسيجنا الوطني دعما للأشقاء في غزة وعموم فلسطين، والتصدي لكل محاولات العبث بأمن الوطن واستقراره.

--(بترا)

ف ج

18/12/2023 14:25:20