مدير عام الغذاء والدواء يؤكد سلامة المواد الغذائية والدوائية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 18 كانون الأول (بترا)- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سلامة المواد الغذائية والدوائية وصلاحيتها للاستهلاك وتوفرها بكميات كافية.

وقال مهيدات خلال لقائه اليوم الاثنين، مع القطاع التجاري بمحافظة الكرك، بحضور مساعد محافظ الكرك خالد الجعافرة، إن اللقاء يأتي من حرص المؤسسة على تعزيز التشاركية مع مختلف القطاعات للوقوف على التحديات التي تواجهها وبحثها للوصول إلى الرقابة الذاتية.

وأوضح ان المؤسسة لكي تتمكن من القيام بدورها الرقابي بشكل فاعل تم مضاعفة فروعها بمختلف محافظات الممكلة لتصل إلى 18 فرعا تضم كادرا وجهازا رقابيا فاعلا ومدربا ومؤهلا للتعامل بمهنية عالية.

وأشار إلى التوجه لتوحيد لباس جميع العاملين بالمؤسسة، خاصة لجان التفتيش والرقابة بالاضافة إلى توفير الرقابة الإلكترونية ببعض المنشآت.

وشدد على أهمية توحيد الجهات الرقابية والتنسيق بين مختلف الجهات للتخفيف على التاجر، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التوعي والتثقيفي والإرشادي الذي تنفذه المؤسسة باستمرار والتي تهدف الى التخفيف من أعباء المخالفات المالية، مبينا انخفاضها بالسنوات الأخيرة إلى نسب عالية جدا.

وأكد مهيدات حرص المؤسسة الى الاستعانة والتشبيك مع مختبرات جامعة مؤتة لمساعدة التجار واختصار الوقت والجهد وتوفير النفقات عليهم.

من جانبه، عرض رئيس غرفة تجاة الكرك ممدوح القرالة، لمطالب القطاع التجاري والمؤسسات الغذائية والدوائية بالمحافظة المتمثلة بأهمية زيادة أعداد العاملين بفرع الكرك وتعزيز دور التشاركية بين المؤسسة والقطاع التجاري، والتركيز على الجانب التوعوي والارشادي والتدرج بالمخالفات، وأهمية إيجاد مختبر مركزي لإقليم الجنوب وإعادة النظر بقيم المخالفات.

--(بترا)

ع ج/أ أ/رق

18/12/2023 14:11:45