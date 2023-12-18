Tuesday, 19 December 2023 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق الأمان يثمن جهود الداعمين في تعليم 850 يتيما

12/18/2023 2:30:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 18 كانون الأول (بترا)- ثمن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وضمن حملة نهاية العام "كل سنة وانتوا الأمان، والكل بأمان" بجهود الأفراد والشركات الذين ساهموا بتعليم 850 شابا وشابة من الأيتام.
ووجه الصندوق خلال الحملة نداءً للتبرع من أجل تعليم وتأمين الأيتام ممن وصلوا سن الـ 18 وأنهوا مرحلة التواجد في دور الرعاية أو الأيتام من مناطق جيوب الفقر.
وبحسب فتوى شرعية من دائرة الافتاء الأردنية يجوز تعليم الأيتام من الزكاة، حيث بالإمكان التبرع بسهولة إما عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية أو صناديق التبرع المتوفرة في مواقع مختلفة.
وعبرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الصندوق هذا العام، حيث لا يتوقف دوره على تقديم المنح الدراسية فقط، بل يُعنى بتغطية التكاليف المعيشة من مسكن ومأكل وملبس وتوفير، إضافة إلى تأمينهم صحيّاً، وتقديم دورات للصحة النفسية وبناء قدراتهم.
واستفاد من خدمات الصندوق التعليمية هذا العام 774 يتيما ويتيمة التحقوا بالدراسات الجامعية - من تكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال والعلوم والعلوم الانسانية والتربوية والهندسة، إضافة إلى الدراسات الطبية - و 30 منهم هم من طلبة الدبلوم، و45 منهم ملتحقون بالتدريب المهني الذي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية.
كما تخرّج هذا العام 102 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، حيث تمكّن الصندوق الأمان من توفير 21 فرصة عمل لخريجيه بالتعاون مع شركائه.
يذكر أن الصندوق تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
--(بترا)
ح ظ/ف ق
18/12/2023 14:11:42

MENAFN18122023000117011021ID1107620025

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث