صندوق الأمان يثمن جهود الداعمين في تعليم 850 يتيما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 18 كانون الأول (بترا)- ثمن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وضمن حملة نهاية العام "كل سنة وانتوا الأمان، والكل بأمان" بجهود الأفراد والشركات الذين ساهموا بتعليم 850 شابا وشابة من الأيتام.
ووجه الصندوق خلال الحملة نداءً للتبرع من أجل تعليم وتأمين الأيتام ممن وصلوا سن الـ 18 وأنهوا مرحلة التواجد في دور الرعاية أو الأيتام من مناطق جيوب الفقر.
وبحسب فتوى شرعية من دائرة الافتاء الأردنية يجوز تعليم الأيتام من الزكاة، حيث بالإمكان التبرع بسهولة إما عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية أو صناديق التبرع المتوفرة في مواقع مختلفة.
وعبرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الصندوق هذا العام، حيث لا يتوقف دوره على تقديم المنح الدراسية فقط، بل يُعنى بتغطية التكاليف المعيشة من مسكن ومأكل وملبس وتوفير، إضافة إلى تأمينهم صحيّاً، وتقديم دورات للصحة النفسية وبناء قدراتهم.
واستفاد من خدمات الصندوق التعليمية هذا العام 774 يتيما ويتيمة التحقوا بالدراسات الجامعية - من تكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال والعلوم والعلوم الانسانية والتربوية والهندسة، إضافة إلى الدراسات الطبية - و 30 منهم هم من طلبة الدبلوم، و45 منهم ملتحقون بالتدريب المهني الذي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية.
كما تخرّج هذا العام 102 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، حيث تمكّن الصندوق الأمان من توفير 21 فرصة عمل لخريجيه بالتعاون مع شركائه.
يذكر أن الصندوق تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
--(بترا)
ح ظ/ف ق
18/12/2023 14:11:42
MENAFN18122023000117011021ID1107620025
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