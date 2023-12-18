صندوق الأمان يثمن جهود الداعمين في تعليم 850 يتيما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 كانون الأول (بترا)- ثمن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وضمن حملة نهاية العام "كل سنة وانتوا الأمان، والكل بأمان" بجهود الأفراد والشركات الذين ساهموا بتعليم 850 شابا وشابة من الأيتام.

ووجه الصندوق خلال الحملة نداءً للتبرع من أجل تعليم وتأمين الأيتام ممن وصلوا سن الـ 18 وأنهوا مرحلة التواجد في دور الرعاية أو الأيتام من مناطق جيوب الفقر.

وبحسب فتوى شرعية من دائرة الافتاء الأردنية يجوز تعليم الأيتام من الزكاة، حيث بالإمكان التبرع بسهولة إما عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق أو عن طريق كليك "Alaman" أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية أو صناديق التبرع المتوفرة في مواقع مختلفة.

وعبرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الصندوق هذا العام، حيث لا يتوقف دوره على تقديم المنح الدراسية فقط، بل يُعنى بتغطية التكاليف المعيشة من مسكن ومأكل وملبس وتوفير، إضافة إلى تأمينهم صحيّاً، وتقديم دورات للصحة النفسية وبناء قدراتهم.

واستفاد من خدمات الصندوق التعليمية هذا العام 774 يتيما ويتيمة التحقوا بالدراسات الجامعية - من تكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال والعلوم والعلوم الانسانية والتربوية والهندسة، إضافة إلى الدراسات الطبية - و 30 منهم هم من طلبة الدبلوم، و45 منهم ملتحقون بالتدريب المهني الذي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية.

كما تخرّج هذا العام 102 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، حيث تمكّن الصندوق الأمان من توفير 21 فرصة عمل لخريجيه بالتعاون مع شركائه.

يذكر أن الصندوق تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

--(بترا)

ح ظ/ف ق

18/12/2023 14:11:42