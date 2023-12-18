الميثاق الوطني: ندعم بطولات قواتنا المسلحة في ضرب أوكار وعصابات التهريب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- أكد حزب الميثاق الوطني، دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار وعصابات التهريب دفاعا عن أمن واستقرار الوطن من خلال خضوه أروع البطولات والفداء.
وأضاف الحزب في بيان اليوم الاثنين، "أننا نقف في الحزب كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب، التي تريد النيل من أمن واستقرار الوطن، عبر عملياتهم الإجرامية والإرهابية التي يقومون بها.
كما أكد دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها قوات حرس الحدود في التصدي لهذه العصابات، وعدم السماح لها بتحقيق مساعيها وغاياتها الخبيثة.
وعبر "الميثاق الوطني" عن أسفه الشديد لوقوع إصابات بين بواسل قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود، أثناء الاشتباكات مع عصابات التهريب، داعيا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية.
--(بترا)
ع ح/رق
18/12/2023 14:17:46
MENAFN18122023000117011021ID1107620023
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