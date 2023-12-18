الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع يعتقل 38 كادرا صحيا، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابو سلمية في ظروف غير إنسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي 26 شهيدا من النازحين.

كما استشهد مواطنان في قصف الاحتلال بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة القاهرة والأوائل وخليل الوزير وعيادة الرمال ومعهد الأمل، وتتمركز قرب مفترق بالميرا في شارع الوحدة وقرب بوابة مجمع الشفاء وسط غزة.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي العشوائي على منطقتي ساحة الشوا بحي التفاح والصحابة بحي الدرج في مدينة غزة.

وتنفذ طائرات الاحتلال حزاما ناريا على مخيم المغازي، كما شنت غارات على مخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/ ف ج

18/12/2023 14:05:43