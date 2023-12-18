الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عدوانه على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على القطاع يعتقل 38 كادرا صحيا، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد ابو سلمية في ظروف غير إنسانية من الاستجواب تحت التعذيب والتجويع.
وبلغت حصيلة الشهداء الذين سقطوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي 26 شهيدا من النازحين.
كما استشهد مواطنان في قصف الاحتلال بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة القاهرة والأوائل وخليل الوزير وعيادة الرمال ومعهد الأمل، وتتمركز قرب مفترق بالميرا في شارع الوحدة وقرب بوابة مجمع الشفاء وسط غزة.
وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي العشوائي على منطقتي ساحة الشوا بحي التفاح والصحابة بحي الدرج في مدينة غزة.
وتنفذ طائرات الاحتلال حزاما ناريا على مخيم المغازي، كما شنت غارات على مخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/ ف ج
18/12/2023 14:05:43
MENAFN18122023000117011021ID1107620022
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