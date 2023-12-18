مسؤول أممي يرجح تضاعف أعداد الضحايا في غزة فور إزالة الأنقاض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)- رجح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، تضاعف عدد الضحايا في قطاع غزة فور إزالة الأنقاض.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضح غريفيث خلال مقابلة مع صحيفة غربية، أن عدد الشهداء تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة ما زال مجهولا، مشيرا إلى أن المرض والجوع سببان رئيسيان للموت والحرمان في القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية.
وأضاف، أن عدد الوفيات بسبب الأمراض سيكون كبيرا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 52 ألفا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ/ ف ج
18/12/2023 13:41:06
MENAFN18122023000117011021ID1107620021
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