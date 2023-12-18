مسؤول أممي يرجح تضاعف أعداد الضحايا في غزة فور إزالة الأنقاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- رجح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، تضاعف عدد الضحايا في قطاع غزة فور إزالة الأنقاض.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضح غريفيث خلال مقابلة مع صحيفة غربية، أن عدد الشهداء تحت أنقاض المباني المهدمة في قطاع غزة ما زال مجهولا، مشيرا إلى أن المرض والجوع سببان رئيسيان للموت والحرمان في القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية.

وأضاف، أن عدد الوفيات بسبب الأمراض سيكون كبيرا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 52 ألفا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ/ ف ج

18/12/2023 13:41:06