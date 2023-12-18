السفارة الكويتية تستقبل المعزين بوفاة أمير دولة الكويت الشقيقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول(بترا)- استقبلت السفارة الكويتية في عمان اليوم الاثنين، المعزين من مختلف المستويات الرسمية والشعبية، بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

وأعرب سفير دولة الكويت الشقيقة حمد راشد المري، عن تقديره لمشاعر الأردنيين، وتوافدهم إلى السفارة لتقديم التعازي بفقيد الأمة، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات على مختلف المستويات.

وأكد المعزون أن المصاب واحد، وأن الشعبين الأردني والكويتي هما شعب واحد، مستذكرين مسيرة الأمير الراحل ودوره في دعم القضايا العربية العادلة، والعلاقات المتميزة التي تربطه بجلالة الملك عبدالله الثاني وزعماء العالم.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، قدما التعازي أمس لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من جهتها، كانت السفارة الكويتية في عمان، أعلنت عن فتح بيت عزاء بوفاة أمير دولة الكويت في مقرها منذ صباح أمس الأحد حتى مساء غد الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عصرا.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

18/12/2023 13:25:43