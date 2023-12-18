الضمان تحذر من التعامل مع جهات تستخدم مسميات خاصة بها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها من التعامل أو التواصل مع أي جهات تستخدم مسميات خاصة بالمؤسسة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أو تدعي تقديم خدمات أو مساعدات خاصة بالضمان مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنها لا علاقة لها بهذه الجهات ولا تمثلها إطلاقا، مشيرة إلى أن تحذيرها يأتي حفاظا على حقوق جمهورها بعدم الحصول على معلومات تأمينية مغلوطة أو ضياع حقوقهم نتيجة تزويدهم بمعلومات خاطئة.

وأكدت أن هذه الجهات لا تمتلك أي صلاحيات على أنظمتها التأمينية وتعليماتها والقرارات الخاصة بها، وقد لا تكون مواكبة للتعديلات على تشريعات الضمان الاجتماعي.

وبينت أن جميع خدماتها التي تقدمها لجمهورها هي خدمات مجانية بالكامل، داعية المواطنين إلى التواصل معها من خلال فروعها ومديرياتها ومكاتبها ومراكز خدماتها المنتشرة في محافظات وألوية المملكة كافة ، والتي توفر جميع الخدمات لهم للاستفسار عن المنافع التأمينية المتحققة لهم وتعريفهم بكيفية تقديم طلباتهم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، أو مراجعتها في طلب أي مساعدة أو لمعرفة الإجراءات التي يمكن اتباعها لطلب أي منفعة تأمينية أو اجراءات الاعتراض أو التظلم على أي قرارات دون الحاجة للجوء لجهات خارجية.

وأشارت المؤسسة إلى أن بإمكان جمهورها التواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد (117117) أو مركز الاتصال الوطني (065008080) أو عبر بريدها الإلكتروني الرسمي

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--(بترا)

ع ف/ أ أ/ ف ج

18/12/2023 13:08:05